Tragedia! Mężczyzna zginął na parkingu firmy kurierskiej

Kabina ciężarówki zabiła pracownika

Do tego tragicznego zdarzenia doszło około godziny 7:40 rano na terenie magazynu firmy kurierskiej przy ulicy Kolejowej. Jak informują służby, mężczyzna prawdopodobnie sam uniósł kabinę, która następnie opadła i przygniotła go z dużą siłą. – Na terenie magazynu przy ulicy Kolejowej w Łomiankach doszło do przygniecenia mężczyzny przez samochód. Zespół pogotowia medycznego stwierdził zgon na miejscu – przekazał dla "TVN 24" młodszy ogniomistrz Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Zobacz też: Tragiczne wieści po pożarze w Piastowie, w którym zginął 12-latek. Nie żyje kolejna osoba

Sprawę bada obecnie policja pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykluczają udział osób trzecich. – Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna został przygnieciony przez kabinę pojazdu ciężarowego, którą wcześniej podniósł. Zmarł na skutek tego zdarzenia – powiedziała dla "TVN 24" podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Czytaj też: Żoliborz: Potrącił pieszego, 73-latek nie żyje. Nieoficjalnie: Kierowca pod wpływem kokainy?

Na miejscu trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury. O wypadku poinformowana została również Państwowa Inspekcja Pracy. - Zdarzenie nie jest rozpatrywane jako kryminalne, ale nieszczęśliwy wypadek - podkreśla poinspektor Gromek-Oćwieja.

Wypadki przy pracy wciąż poważnym problemem

Choć bezpieczeństwo w miejscu pracy jest coraz częściej traktowane priorytetowo, wypadki śmiertelne wciąż się zdarzają. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że każdego roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu przypadków śmiertelnych podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Szczególnie niebezpieczne okazują się sytuacje związane z obsługą maszyn i pojazdów ciężarowych, gdzie nawet drobny błąd może kosztować życie. Eksperci apelują o systematyczne szkolenia BHP oraz regularne przeglądy techniczne sprzętu.

Dramatyczny wypadek w Warszawie. Młody kierowca śmieciarki wyleciał przez okno po zderzeniu z tramwajem: