Tragiczny wypadek pod Ciechanowem

Potworny wypadek wydarzył się w środę, 1 lutego, około godz. 7:45 na drodze gminnej relacji Ościsłowo – Ościsłowo Kolonia. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Kierowca samochodu osobowego marki Nissan Micra z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi na lewą stronę, wjechał na pole i uderzył w drzewo - przekazała mł. asp. Magda Zarembska z policji w Ciechanowie.

Roztrzaskane auto nadaje się już tylko na złom. Kierujący nim 19-latek, pomimo podjętej reanimacji, zginał na miejscu. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku będą wyjaśniali policjanci pod nadzorem prokuratora.

Policja apeluje do kierowców

Mundurowi po raz kolejny apelują do kierowców o ostrożność i zdrowy rozsądek podczas jazdy. - Apelujemy do wszystkich kierowców o bezpieczną i rozważną jazdę! Koncentrujmy uwagę na tym co dzieje się na drodze. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie - przekazała mł. asp. Magda Zarembska.

