Tragiczny wypadek w Warszawie. Auto wpadło w pieszych. Nie żyje 5-latek

Tragiczną wiadomość potwierdził w rozmowie z ESKĄ rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. – Niestety mogę potwierdzić tę informację. Około godzin 16 trafił do nas 5-letni chłopiec z wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie. Zgodnie z informacjami, jakie otrzymałem od lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, trafił do nas w stanie śmierci dokonanej. Nasi lekarze przez ponad pół godziny prowadzili reanimację, która niestety nie przyniosła efektu i lekarze stwierdzili zgon pacjenta – powiedział w rozmowie z dziennikarzami ESKI rzecznik prasowy szpitala Mariusz Mazurek.

Więcej informacji podamy wkrótce.