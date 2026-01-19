Tragiczny wypadek w Warszawie. Auto wpadło w pieszych. Nie żyje 5-latek

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-01-19 17:42

Nowe fakty w sprawie wypadku w Warszawie. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich dachowało i wpadło w grupę pieszych na przejściu. Wśród nich był 5-letni chłopiec. Dziecko było reanimowane na miejscu, a potem karetką trafiło do szpitala. Jak informuje Radio ESKA, lekarzom nie udało się go uratować.

Tragiczny wypadek w Warszawie. Auto wpadło w pieszych. Nie żyje 5-latek

Tragiczną wiadomość potwierdził w rozmowie z ESKĄ rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. – Niestety mogę potwierdzić tę informację. Około godzin 16 trafił do nas 5-letni chłopiec z wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie. Zgodnie z informacjami, jakie otrzymałem od lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, trafił do nas w stanie śmierci dokonanej. Nasi lekarze przez ponad pół godziny prowadzili reanimację, która niestety nie przyniosła efektu i lekarze stwierdzili zgon pacjenta – powiedział w rozmowie z dziennikarzami ESKI rzecznik prasowy szpitala Mariusz Mazurek.

Więcej informacji podamy wkrótce.

Polecany artykuł:

Koszmarny wypadek w Warszawie. 5-letnie dziecko reanimowane, wielu rannych
Śmigłowiec ratunkowy na placu Szembeka! Zderzenie samochodów, jeden z nich uderzył w kobietę i dziecko
35 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA