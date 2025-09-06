Tragiczny wypadek wojskowej ciężarówki pod Radzyminem. Jest decyzja prokuratury

Wypadek miał miejsce 28 listopada. Około godziny 7 rano na drodze wojewódzkiej nr 631 wojskowa ciężarówka wioząca ponad 20 żołnierzy zderzyła się z cywilnym autem – Mężczyzna kierujący samochodem osobowym, który uderzył w wojskową ciężarówkę, został zakleszczony w aucie. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, żeby uzyskać do niego dostęp. Po ewakuacji strażacy i ratownicy medyczni prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, która okazała się nieskuteczna. 31-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu – mówi nam mł. kpt. Jan Sobków, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie.

Teraz śledztwo w sprawie zostało umorzone. – W dniu 26 sierpnia 2025 r. Prokuratura Rejonowa w Wołominie umorzyła śledztwo w sprawie zaistniałego 28 listopada 2024 r. ok. godz. 06:50 w miejscowości Sieraków – czytamy w komunikacie na stornie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Zdaniem śledczych doszło do „nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym”.

– Nieumyślnie sprowadzono katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach poprzez niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego samochodem marki Volkswagen Caddy – A.Ś., niewłaściwe obserwowanie sytuacji na drodze oraz podjęcie przez niego manewru wyprzedzania innego pojazdu, tj. samochodu marki Lexus kierowanego przez M.S., bez należytego upewnienia się o posiadaniu odpowiedniej przestrzeni do bezpiecznego wykonania manewru, bez utrudniania ruchu innym uczestnikom, w wyniku czego doszło do bocznego zderzenia się z pojazdem marki Lexus, a następnie czołowego uderzenia w samochód ciężarowy marki Iveco kierowany przez M.S., w którym to pojeździe znajdowało się 24 pasażerów - żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – podaje prokuratura.