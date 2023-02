Mołomotki Dwór. Tragiczny wypadek, traktor zmiażdżył 68-letniego Henryka

Gospodarstwo Henryka P. (†68 l.) ze wsi Mołomotki Dwór znajduje się na uboczu wioski. W domu traktorzysty panuje cisza, żałobna atmosfera. Nic dziwnego, pogrzeb tragicznie zmiażdżonego przez traktor mężczyzny odbył się w sobotę, 28 stycznia. Pani Celina (68 l.), małżonka Henryka, płacze przy stole patrząc na zdjęcie zmarłego. Zamknięta w sobie prosi, by nie przerywać jej ciszy i nie poruszać przy niej tematu śmierci męża.

– On zginął tam w garażu na dole – odrywa na chwilę wzrok od fotografii. – Nie byłam w tym miejscu od chwili wypadku i nie prędko zejdę do garażu. Heńka znalazła córka – załamana małżonka ociera łzy.

Do wypadku doszło 25 stycznia około godziny 11:30. Pan Henryk P. (†68 l.) zszedł do garażu, by naprawić sędziwego, ponad 30-letniego starego Ursusa. Coś tam dokręcał i czyścił, aż wreszcie postanowił sprawdzić czy silnik zaskoczy. Traktor miał włączony pierwszy bieg. Mężczyzna nie sprawdził tego i stojąc przed tylnym, dużym kołem, wcisnął przycisk rozrusznika. Silnik się włączył, ciężka maszyna ruszyła, przewracając pana Heńka. Duże koło przetoczyło się po rolniku. Traktor zatrzymał się na ścianie i zgasł.

Henryka ratowała córka. Wstrząsająca relacja 32-latki łamie serca

Całe zamieszanie w garażu usłyszała pani Anna (32 l.), córka rolnika. – Ojciec leżał pod kołem i nie ruszał się – opowiada. – Wezwaliśmy pogotowie i policję. Tata trafił do szpitala gdzie zaraz zmarł – zanosi się płaczem.

Policjanci ze strażakami podnieśli maszynę, wyciągnęli poszkodowanego spod koła, a następnie przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego. – Ranny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w wyniku rozległych obrażeń. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledzą w celu wykonania oględzin. Okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia będą wyjaśniać policjanci z Posterunku Policji w Repkach – informuje st. sierż Aleksandra Borowska z KPP w Sokołowie Podlaskim.

