BĘDZIE SZYBCIEJ?

Tramwaj do Wilanowa wlecze się 40 minut do centrum? Rafał Trzaskowski złożył obietnicę

We wtorek 29 października nastąpiło oficjalne otwarcie trasy tramwajowej do Wilanowa. Po porannej konferencji przyszedł czas na wspólny przejazd z Rafałem Trzaskowskim do centrum Warszawy. Trwał około 40 minut. To zdecydowanie dłużej, niż obiecywano.