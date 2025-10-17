Truskaw. Dramatyczny wypadek. Cztery osoby ranne, w tym dziecko!

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-17 8:01

W czwartkowy wieczór (16 października) cztery osoby, w tym dziecko, zostały ranne w wypadku w miejscowości Truskaw. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe, w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem, około godziny 21 na ulicy 3 Maja w Truskawie (pow. warszawski zachodni). Jak relacjonują strażacy z OSP Izabelin, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych: volkswagena golfa i BMW. – Po dojeździe na miejsce zastaliśmy kolizję dwóch pojazdów osobowych marki Volkswagen golf oraz BMW, w wyniku której poszkodowanych zostało 4 osoby, w tym jedno dziecko – czytamy w komunikacie OSP Izabelin.

Na miejsce przyjechały dwa zastępy OSP Izabelin, JRG Błonie, JRG 11 Warszawa, JRG 2 Warszawa, cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz policję. – Działania skupiły się na wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych oraz udzielaniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po wydostaniu poszkodowanych przekazaliśmy ich obecnym na miejscu Zespołom Ratownictwa Medycznego – relacjonują strażacy z OSP Izabelin.

Po opatrzeniu na miejscu, wszystkie cztery osoby poszkodowane w wypadku zostały przetransportowane do szpitali. Na czas prowadzenia akcji ratunkowej droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana.

Po zakończeniu akcji ratunkowej, strażacy usunęli z jezdni uszkodzone pojazdy oraz elementy karoserii. Rozlane płyny eksploatacyjne zostały zneutralizowane sorbentem.

Cztery osoby ranne, w tym dziecko. Dramat na drodze
