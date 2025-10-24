Trzaskowski bawi się w Wolulskiego. Opozycja drwi: "Tu żaden cylinder nie pomoże"'

2025-10-24 11:24

– Dawno nie byłem na planie filmowym... – przyznał Rafał Trzaskowski spacerując po scenografii „Lalki”. Niedawno zasiadł za ladą zbudowanego na Krakowskim Przedmieściu sklepu Wokulskiego i założył czarny cylinder, co natychmiast spotkało się z drwinami opozycji. Trzaskowski po przegranych wyborach prezydenckich zniknął z tzw. wielkiej polityki. Zadeklarował, że skupi się teraz na Warszawie i zapowiedział „nowe otwarcie”. Jak mu to wychodzi? O ocenę poprosiliśmy kilku warszawskich polityków i samorządowców.

Rafał Trzaskowski w pełni skupił się na Warszawie?

Ci, co śledzą wpisy Rafała Trzaskowskiego w mediach społecznościowych, widzą, że niemal codziennie prezydent informuje o swojej miejskiej aktywności. A to nadaje z kuluarów filharmonii przed koncertem Konkursu Chopinowskiego, jednego dnia powiadamia o miliardach na nowe linie tramwajowe, drugiego o setkach milionów na budowę hali na Skrze czy przebudowę Polonii. Ale już o tym, że rząd przekaże Warszawie 84 mln zł na kupno mobilnej stacji uzdatniania wody, dronów czy przenośnych agregatów prądotwórczych – Trzaskowski mówił, stojąc u boku szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

Inwestycje tramwajowe i nocna prohibicja. "Sprawy w końcu ruszyły". 

- Po wyborach prezydenckich wszyscy chyba zauważyli większą aktywność prezydenta Trzaskowskiego w sprawach związanych z bezpośrednim zarządzaniem Warszawą. Szereg spraw, które do tej pory były odsuwane w czasie, jak nocny zakaz sprzedaży alkoholu czy inwestycje sportowe i tramwajowe w końcu ruszyły z miejsca. Naprawdę trudno nie zauważyć większej i zdecydowanie lepszej aktywności w mediach społecznościowych – ocenia radny miasta Paweł Lech z PO.

SKRÓT DEBATY O PROHIBICJI. ALKOHOLOWA CISZA NOCNA - POMOŻE CZY PRZESZKODZI?

Opozycja drwi! "Prezydent bawi się w Wokulskiego"

Ale każdy widzi to, co chce. Opozycja wielkich zmian nie zauważa. - Jedyną dostrzegalną zmianą w Rafale Trzaskowskim jest zapuszczenie wąsa. Prezydent bawi się też w Wokulskiego, a Warszawa jak była, tak jest bez realnego gospodarza – drwi w rozmowie z „Super Expressem” szef warszawskiego PiS poseł Sebastian Kaleta. I nawiązuje do wrześniowej stylizacji Rafała Trzaskowskiego, który na kilka dni zapuścił wąsa. Wąs szybko zniknął, został lekki zarost, a kilka dni temu pojawił się… cylinder. 

Trzaskowski na planie "Lalki"

– Dawno nie byłem na planie filmowym... Chyba od czasu "Naszego podwórka" – przyznał Rafał Trzaskowski spacerując po scenografii „Lalki”. Przypomnijmy, że Trzaskowski w młodości zagrał w serialu z 1980 r.. Teraz za to zasiadł za ladą zbudowanego przy pomniku Kopernika sklepu Wokulskiego i założył czarny cylinder, co natychmiast spotkało się z komentarzami polityków.

Ilu polityków, tyle opinii

- Prezydent po prostu odreagowuje klęskę. Wolno mu. Teraz już może być na luzie i nic nie musi – słyszymy od polityków Koalicji Obywatelskiej. Od działaczy Miasto Jest Nasze z jednej strony zebrał podziękowania za zdecydowane stanowisko wobec zakazu sprzedaży alkoholu nocą, z drugiej – cięgi za plany budowy hali sportowej na Skrze.

Kacprzak: "Żaden cylinder tu nie pomoże"

– Prezydent nigdy nie zaangażował się na 100 proc. w bycie gospodarzem Warszawy. Robi to co musi i wtedy jak go media przyprą do muru. Remonty w trakcie Konkursu Chopinowskiego przejdą do największych wpadek tej prezydentury i żaden cylinder tu nie pomoże stwierdza Dariusz Kacprzak, były wiceburmistrz Pragi-Północ, dziś szef Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. I dodaje, że czeka na obiecany program „nowego otwarcia” i rozwój wypadków dotyczący ul. Kruczej, która ma stać się barcelońską La Rambla.

