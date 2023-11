Warszawa. Zatrważająca ilość śmieci ląduje w ściekach

Pracownicy stołecznej spółki muszą usuwać coraz więcej ton śmieci z systemu odprowadzania ścieków i jest to naprawdę duży wzrost. W ubiegłym roku było to średnio ponad 9 ton dziennie, a w pierwszej połowie 2023 roku było to już 15 ton na dobę! Dzień przed Światowym Dniem Toalet stołeczne MPWiK zadało pytanie mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, co i jak często wyrzucają do toalet i czy wiedzą, gdzie te odpady powinny się znaleźć. Z badania, które zostało przeprowadzone przez Agencję Badawczą SW Research, wynika, że 86% badanych przynajmniej raz na jakiś czas wyrzuca do toalety odpady, których miejsce powinno być w koszu. Tylko 63% ankietowanych zna zasady segregowania odpadów i ich przestrzega.

Wyrzucanie odpadów do toalety. Incydent kałowy w łazience to wierzchołek góry lodowej

Z ankiety MPWiK wynika, że mieszkanki i mieszkańcy stolicy są świadomi, czym grozi spuszczanie śmieci w toalecie. Aż 74% ankietowanych wskazało prawidłowo, że skutkuje to przede wszystkin zatykaniem rur. A od tego już tylko krok do nieprzyjemnych sytuacji w toalecie.

Co więcej, prawie 51% ankietowanych zwróciło uwagę na uszkodzenie infrastruktury kanalizacyjnej, a blisko 40% – na dużo wyższe koszty oczyszczania ścieków. Osoby, które uczestniczyły w ankiecie, mają również świadomość, jakie zagrożenie ma to dla środowiska – 58% uważa, że wrzucanie śmieci do toalety może wpływać na zanieczyszczenie wód, z kolei 40% wskazuje na ryzyko zwiększenia populacji szczurów i innych gryzoni. Trzeba pamiętać, że tylko odpady, które są wyrzucane do odpowiednich frakcji, mogą zostać podane recyklingowi, bądź dalszemu przetworzeniu!

Co wrzucać, a czego nie do toalety?

MPWiK wyjaśnił, co można spuszczać w toalecie, a co absolutnie nie powinno znaleźć się w kanalizacji. Do toalety można wrzucać tylko zwykły papier toaletowy, ponieważ tylko on rozpuszcza się w wodzie! A co z papierem mokrym sprzedawanym np. w drogeriach? W poniższej galerii zdjęć podpowiadamy, czego nie wyrzucać do toalet!