Tyle daje się w kopercie na weselu w 2024 roku. Kwoty przerażają gości. Z roku na rok jest gorzej

W sezonie letnim w Polsce organizuje się sporo wesel, które - jak wiadomo - do najtańszych nie należą. Wydatki związane z organizacją takiego przyjęcia są wysokie, a to skłania wielu gości do refleksji na temat tego, ile powinno się włożyć do koperty. Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna postanowił zbadać opinie Polaków w tym temacie.