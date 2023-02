Potworna choroba zabija 3-letnią Hanię. Dzięki wam może wygrać!

POMÓŻMY

Potworna choroba zabija 3-letnią Hanię. Tylko dzięki wam dziewczynka wygra ze złośliwym nowotworem! Jej rodzice apelują o pomoc

To już pewne, mała Hania Szczepańska (3 l.) z Siedlec pokona straszliwego raka, jak tylko jej mama zdobędzie cała kwotę na zagraniczną szczepionkę. To dzięki wam, czytelnikom „Super Expressu” i osobom zaangażowanym w licytacje, na koncie Hani na zakup drogich leków zebrano już prawie milion złotych. Gdyby nie wasze wielkie serca, ta sympatyczna dziewczynka nie miałaby szans na wyzdrowienie. Do pełnego szczęścia brakuje jeszcze tylko 500 tysięcy złotych.