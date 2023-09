i Autor: policja Uciekał przed policjantkami. Na ich widok zdjął… koszulkę! Szalony pościg po ulicach Radomia

Policjantki z radomskiej drogówki z pewnością zapamiętają tę interwencję na długo. Ich patrol zaczął ścigać kierowcę toyoty, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 19-latek zwiewał ulicami miasta. Potem porzucił samochód i uciekał pieszo. W końcu dopadli go patrolowcy. Na widok policji zdjął koszulkę. To jednak nie pomogło i został zatrzymany.