i Autor: STRAŻ MIEJSKA Uderzył głową o chodnik i zalał się krwią. Przerażający wypadek rowerzysty na Trasie Toruńskiej

DRAMAT

Uderzył głową o chodnik i zalał się krwią. Przerażający wypadek rowerzysty na Trasie Toruńskiej

Po południu we wtorek, 18 kwietnia, doszło do przerażającego wypadku z udziałem rowerzysty. 15-latek jechał po ścieżce rowerowej, zahaczył o wystający element studzienki i wywrócił się. Nastolatek uderzył brodą o chodnik i zalał się krwią. Chłopak został przetransportowany do szpitala dziecięcego.