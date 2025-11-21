Ujawnili ile kosztują mieszkania w Polsce. Nowy raport, duże zmiany!

Rynek nieruchomości w Polsce

Przez ostatnie lata ceny mieszkań w Polsce wręcz nieustannie rosły, co sprawiało, że zakup własnego lokum stawał się coraz większym wyzwaniem dla wielu osób. Najnowszy ranking przygotowany przez Rankomat.pl i Rentier.io pokazuje jednak, że sytuacja zaczyna się nieco stabilizować - wzrosty wyhamowały, a w niektórych miastach widać nawet wyraźne spadki cen.

Ceny mieszkań w Polsce: stabilizacja i spadki

Najnowszy raport Rankomat.pl i Rentier.io ujawnia, że ceny mieszkań w Polsce w większości dużych miast utrzymują się na stabilnym poziomie lub spadają. Średnia zmiana cen w 17 analizowanych miastach wyniosła zaledwie +1% w skali roku. Ku zdziwieniu, w Warszawie, która od lat pozostaje najdroższym rynkiem mieszkaniowym, 1 m² mieszkania potaniał o 4,6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Są jednak miasta, w których średnia stawka ofertowa spadła aż o 12,5%. Zmieniło się więc dużo, a jeśli jesteście ciekawi tego, jak przedstawiają się średnie ceny za metr kwadratowy w największych miastach, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

Ceny mieszkań w 2025 roku. Duże zmiany!

Zakup mieszkania - na co zwrócić uwagę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu, dlatego warto podejść do niej z dużą ostrożnością. Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować lokalizację - nie tylko pod kątem prestiżu dzielnicy, lecz także dostępu do komunikacji, infrastruktury oraz planów zagospodarowania okolicy, które mogą wpływać na komfort życia i wartość nieruchomości w przyszłości. To jednak nie wszystko! Oto kilka kwestii, o których warto wiedzieć:

Zwróć uwagę na stan techniczny budynku i samego lokalu

Sprawdź układ pomieszczeń i funkcjonalność mieszkania

Sprawdź księgę wieczystą, status własności i opłaty administracyjne.