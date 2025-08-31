Ukrainiec groził podpaleniami, jeśli nie będzie 800 plus. 29-latek deportowany z Polski

W sieci opublikowano wideo, na którym obywatel Ukrainy groził podpaleniami domów.

Wideo przedstawiające obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami domów, jeśli nie będzie 800 plus, zostało zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte. W niedzielę (31.08) Straż Graniczna poinformowała, że 29-latek został już deportowany. - Funkcjonariusze Straży Granicznej przymusowo doprowadzili i przekazali na Ukrainę zatrzymanego przez policję 29-latka, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami. Cudzoziemiec otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen - podała Straż Graniczna.

- Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę - poinformował w niedzielę wieczorem szef MSWiA Marcin Kierwiński.

