Ukrainiec groził podpaleniami, jeśli nie będzie 800 plus. 29-latek deportowany z Polski

Jacek Chlewicki
PAP
2025-08-31 19:16

29-latek, który groził podpaleniami domów został deportowany na Ukrainę. Mężczyzna otrzymał też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. "Przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę" - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński."

Funkcjonariusze Straży Granicznej przymusowo doprowadzili i przekazali na Ukrainę zatrzymanego 29-latka

Autor: Straz_Graniczna/ X (Twitter)
  • W sieci opublikowano wideo, na którym obywatel Ukrainy groził podpaleniami domów.
  • Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.
  • 29-latek został zatrzymany przez policjantów w Warszawie.
  • W niedzielę (31.08) Straż Graniczna poinformowała o jego deportacji.
  • Mężczyzna został przymusowo doprowadzony na granicę i przekazany stronie ukraińskiej.
  • Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen.

Wideo przedstawiające obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami domów, jeśli nie będzie 800 plus, zostało zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte. W niedzielę (31.08) Straż Graniczna poinformowała, że 29-latek został już deportowany. - Funkcjonariusze Straży Granicznej przymusowo doprowadzili i przekazali na Ukrainę zatrzymanego przez policję 29-latka, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami. Cudzoziemiec otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen - podała Straż Graniczna.

- Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę - poinformował w niedzielę wieczorem szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Policja zatrzymała Ukraińca, który odgrażał się za odebranie 800 plus
