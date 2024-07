Wakacje 2024: te miejsca warto odwiedzić. Oto nieodkryte miasteczka w Polsce

Wakacje trwają w najlepsze i wielu Polaków wyruszyło już na wycieczki. Są jednak i tacy, którzy nadal pozostają w domach i szukają lokalizacji, gdzie spotkają spokój, naturę i piękne widoki. Jeśli także należysz do tego grona i marzysz o tym, by na chwilę zwolnić, mamy świetną propozycję. Na tegoroczny urlop być może wybierz się do mniej znanych, lecz równie zachwycających miast w Polsce, które według redakcji National Geographic trzeba zobaczyć. Sprawdź naszą galerię, by dowiedzieć się więcej!

QUIZ PRL. Koniec wakacji, koniec urlopów, koniec kąpieli Pytanie 1 z 10 1. Drewniana budka, z której skakano do stawu na główkę to: mnich kapucyn baba Dalej