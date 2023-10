Ulica na Gocławiu jak rwąca rzeka. Mieszkańcy i pływalnia bez wody, autobusu na objazdach

Awaria wodociągowa na Gocławiu. Ul. Abrahama jak rwąca rzeka

Woda zalała ul. Abrahama na Gocławiu w Warszawie oraz pobliskie tereny. Pod wodą znalazła się spora powierzchnia jezdni. Ruch został wstrzymany. O niepokojącą sytuację zapytaliśmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

- Doszło tam do rozszczelnienia przewodu wodociągowego o średnicy 25 cm. Nasze ekipy pojechały na miejsce i przystąpiły do działań. W pierwszej kolejności nasze działania są skupione na tym, by usunąć z jezdni nagromadzoną wodę i przywrócić ruch. W tym celu skierowaliśmy na miejsce wóz ciśnieniowy, którego zadaniem będzie przyspieszenie spływania wody do kanalizacji - przekazał Marek Smółka, rzecznik prasowy MPWiK. - Przystępujemy też do usuwania awarii. Ponieważ przewód wodociągowy nie znajduje się bezpośrednio pod jezdnią, samo usuwanie awarii nie powinno już stwarzać utrudnień w ruchu - dodał.

Awaria wymusiła wstrzymanie dostaw wody w kilku budynkach mieszkalnych oraz pobliskiej pływalni. - Dla mieszkańców, u których musiała wystąpić przerwa w dostawie wody podstawiliśmy beczkowóz - poinformował rzecznik MPWiK.

Na razie przyczyny awarii nie są znane.

Autobusy na objazdach

W związku z awarią wodociągową na Gocławiu pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. "Z powodu zamknięci ulicy Abrahama linie 111 i 311 zostają skierowane w obydwu kierunkach na trasy objazdowe następującymi ulicami: od skrzyżowania Fieldorfa / Abrahama … – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego – dalej do własnych tras" – przekazał Warszawski Transport Publiczny.