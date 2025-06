UOKiK sprawdził lokale gastronomiczne. Nieprawidłowości w 75 proc. miejsc

UOKiK nie ma litości dla nieuczciwych restauratorów! W 2024 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała aż 626 lokali gastronomicznych w całym kraju. Wyniki? Aż w 75% miejsc stwierdzono nieprawidłowości. To prawdziwy skandal!

Sprawdziliśmy 626 lokali gastronomicznych – w 75 proc. stwierdziliśmy nieprawidłowości.

Najwięcej dotyczyło uwidaczniania cen: braku cennika i ilości potrawy lub napoju. Stwierdziliśmy też nierzetelną obsługę – porcje były za małe lub użyto innego składnika niż zadeklarowany w menu.

Usługa gastronomiczna musi być zgodna z zamówieniem. Jeśli tak nie jest – masz prawo do reklamacji! – przypomina UOKiK.

Cenowe pułapki i gramatura widmo. Jak restauratorzy kantują na cenach?

Okazuje się, że najczęstszym grzechem restauratorów jest nieprawidłowe uwidacznianie cen. Aż w 56,5% skontrolowanych lokali dopatrzono się uchybień w tym zakresie. Co to oznacza w praktyce?

Brak informacji o gramaturze lub ilości potrawy w menu.

Brak cennika w ogóle.

Różnica między ceną w menu a ceną na rachunku.

To jednak nie wszystko! Aż w 22,8% lokali używano nielegalizowanych wag. Przedsiębiorcy stosowali wagi bez aktualnych cech legalizacji lub "domowe" wagi, które nie mogą być używane do odmierzania porcji. To prosta droga do oszukiwania klientów na gramaturze!

"Feta" to nie feta, a "parmezan" udaje parmezan: Skandaliczne podmiany składników w daniach!

Kolejny problem to podmiana składników. W 10,6% skontrolowanych lokali użyto innego składnika niż ten, który widniał w menu. Najczęściej dotyczyło to produktów z chronioną nazwą pochodzenia. Zamiast oryginalnej fety dostajemy "favitę", a zamiast parmezanu – tańszy ser dojrzewający. To nieuczciwe i wprowadza klienta w błąd.

Oto przykłady podmienianych produktów, ujawnione przez Inspekcję Handlową:

Ser feta – ser typu feta, np. „Favita”.

Oscypek – rolada ustrzycka lub inny ser wędzony.

Parmezan – tańsze sery dojrzewające.

Szynka parmeńska – inne rodzaje szynki dojrzewającej.

Sok porzeczkowy czy ananasowy – nektar lub napój z tych owoców.

Śmietana – miks tłuszczowy.

Filet z soli – filet z limandy żółtopłetwej.

Wołowina – drobno rozdrobiony, mrożony wyrób wołowo-drobiowy.

Mniej frytek, lichy burger. Czy dostajesz to, za co płacisz?

Nierzetelna obsługa to kolejny grzech restauratorów. W 17% skontrolowanych lokali stwierdzono, że porcje są mniejsze niż deklarowane w menu. Oto kilka przykładów, które szokują:

156 g mniej frytek – 8,32 zł na niekorzyść klienta.

65 g mniej sałatki cezar z kurczakiem – 7,96 zł na niekorzyść klienta.

Masa burgera mniejsza o 78 g.

Co robić, gdy zostaniesz oszukany? Poradnik konsumenta od UOKiK.

UOKiK radzi, co zrobić, gdy podejrzewasz, że zostałeś oszukany w lokalu gastronomicznym:

Zwróć uwagę na cennik: Cennik w każdym lokalu gastronomicznym powinien być ogólnodostępny dla klientów – wewnątrz lub na zewnątrz lokalu, musi zawierać zarówno gramaturę, jak i cenę za dany produkt. Nie zgadzaj się na podmianę składników: Serwowanie potraw niezgodnych z opisem w karcie menu – szczególnie zamiana składnika spowodowana np. chwilowym brakiem produktu – jest niedopuszczalna bez zgody konsumenta. Każda zmiana bez wcześniejszego poinformowania klienta podlega reklamacji. Sprawdź paragon: Cena na paragonie musi być zgodna z podaną w cenniku – zastrzeżenia od razu wyjaśnij z przedsiębiorcą. Zgłoś nieprawidłowości: Nierzetelną obsługę oraz nieprawidłowości dotyczące cennika możesz zgłosić bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. Zgłoś problemy sanitarne: Niewłaściwe warunki sanitarne w lokalu oraz ewentualne zatrucie pokarmowe zgłoś do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zgłoś złą jakość potraw: Niewłaściwą jakość serwowanych potraw zgłoś bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) lub Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).

Pełna lista skontrolowanych lokali gastronomicznych znajduje się tutaj.