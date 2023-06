Zasnął za kierownicą na środku drogi! Jedna osoba ranna

i Autor: KP PSP Legionowo Urwane koło i zmiażdżone drzwi. Groźny wypadek w Legionowie. Jedna osoba ranna

POTĘŻNE ZDERZENIE

Wieczorem we wtorek, 6 czerwca, na ul. Strużańskiej w Legionowie doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Lekarze zdecydowali o przetransportowaniu jej do szpitala. – W czasie działań ruch odbywał się wahadłowo – informowali strażacy z Legionowa.