Urzędnicy kontra aktywiści. Popularny tor pod Poniatowskim zrujnowany

WYBURZYLI GO

Urzędnicy kontra aktywiści. Popularny tor skateboardowy pod Poniatowskim zrujnowany

plis 16:29

Grupa mieszkańców stworzyła to miejsce za zebrane w internecie fundusze. Budowali swój skatepark pod mostem Poniatowskiego przez 9 miesięcy. Teraz patrzą, jak tor zamienia się w ruinę. W związku z remontem wiaduktu ściana konstrukcji została zburzona. – To miejsce powstało z miłości do Warszawy i pasji do deskorolki – mówią obrońcy „Szaber Bowla”. – To samowola budowlana - odpowiadają urzędnicy.