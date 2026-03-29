Utrudnienia w metrze w Warszawie. Linia M1 kursuje w pętlach

Utrudnienia na linii M1 w Warszawie

Przed godziną 13:00 Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o niedzielnych problemach w funkcjonowaniu pierwszej linii metra w Warszawie.

Jak podano, utrudnienia występują "z powodu zdarzenia na stacji metra Pole Mokotowskie". Chodzi o wypadek z udziałem pasażera.

W efekcie wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Składy metra kursują obecnie na dwóch skróconych odcinkach: od Kabat do Wilanowskiej i od Centrum do Młocin (w drugą stronę od Młocin do Świętokrzyskiej). Oznacza to, że pasażerowie nie mogą skorzystać ze stacji: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka oraz Wierzbno.

Uruchomiono już autobusową linię zastępczą ZM1 za metro. Pasażerowie skorzystają z niej na trasie: Metro Wilanowska - Puławska - Woronicza - Al. Niepodległości - Batorego - Waryńskiego - Plac Konstytucji - Marszałkowska - Metro Świętokrzyska.

