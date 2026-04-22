Uważaj! Ten mężczyzna wyłudził ogromne pieniądze! Rozpoznajesz go?

Fałszywi pracownicy banku okradli mieszkańca Białołęki
Funkcjonariusze z warszawskiej Białołęki zajmują się sprawą poważnego wyłudzenia pieniędzy metodą „na pracownika banku”.
Zdarzenie miało miejsce 8 i 9 stycznia 2026 roku. W tych dniach poszkodowany mężczyzna z Białołęki przekazał przestępcom aż 178 tysięcy złotych!
Policja publikuje portret pamięciowy sprawcy z Białołęki
Śledczy udostępnili portret pamięciowy jednego z mężczyzn zamieszanych w ten proceder.
„Jeśli rozpoznajesz tego mężczyznę, skontaktuj się z policjantami prowadzącymi tę sprawę” - apelują mundurowi.
- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35, 47 723 52 19 lub 47 72 352 28. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: [email protected]. Sprawa prowadzona jest pod numerem l. dz. KP-D-II-193/26 - podała nadkom. Paulina Onyszko.