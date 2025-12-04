W grudniowym repertuarze: koncert jazzowy, wyjątkowe prezenty i niezapomniany Sylwester

Dodatkowo w świątecznej ofercie Capitolu pojawiły się nietuzinkowe prezenty – vouchery na teatralne przedstawienie. Jeśli poszukujesz świątecznego upominku dla bliskiej osoby lub klienta biznesowego – voucher na spektakl będzie eleganckim i nieoczywistym podarunkiem.

Voucher na spektakl jako prezent

Jak to działa? Wystarczy kupić voucher, a osoba, którą nim obdarujemy, sama wybiera termin i spektakl z repertuaru Teatru Capitol. Dzięki temu prezent zawsze będzie trafiony! Można kupić voucher dla jednej osoby np. dla mamy lub dwóch – dla pary. Obejmują one spektakle zarówno dla dorosłych, jak też dla dzieci i młodzieży. Jeśli bliska ci osoba gustuje w wyśmienitej kuchni i sztuce – możesz jej podarować specjalny voucher na spektakl w przestrzeni Foksal 11. Można je kupić online (po kilkunastu minutach będzie na twojej skrzynce mailowej) lub w kasie teatru, gdzie dostaniesz do ręki elegancki blankiet zapakowany w czerwoną kopertę. Vouchery są dostępne na https://teatrcapitol.pl/vouchery/.

Świąteczny jazz w sercu stolicy

Nic tak nie ociepla atmosfery podczas oczekiwania na święta, jak muzyka – kolędy, pastorałki i… jazz! W każdą niedzielą grudnia oraz w pierwszą niedzielę stycznia – na scenie IV przy ul. Foksal 11 odbywają się świąteczne koncerty jazzowe. Podczas takiego wydarzenia na widzów czeka muzyka na żywo, nastrojowa atmosfera i kolacja z trzech dań. Bilety i szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.foksal11.pl/pl/wydarzenie/swiateczny-koncert-jazzowy.

W Nowy Rok z Capitolem

Jeśli myślisz, że Sylwester w teatrze jest nudny, to bardzo się mylisz! Teatr Capitol oferuje zarówno hitowe spektakle, których zwieńczeniem będzie impreza taneczna z otwartym barem i video budką 360! Warto tę noc spędzić na Dużej Scenie, gdzie o godzinie 17. i 21. Będzie można obejrzeć najnowszy spektakl „Genialny pomysł” z Pauliną Holtz, Joanną Jeżewską, Wojciechem Brzezińskim i Piotrem Grabowskim. Wieczorne przedstawienie zakończy impreza z DJ MALE i open barem do godziny 5. Z kolei w tych samych godzinach na Scenie Mniejszej zagrana zostanie komedia obyczajowa „Pół żartem…” w gwiazdorskiej obsadzie: Olaf Lubaszenko, Pola Gonciarz, Krzysztof Wieszczek, Justyna Jeleń i Kuba Dmochowski. Na publiczność w Amfiteatrze o godzinie 21.30 czeka pikantny „Seks, siano i sekrety” z prosecco dla każdego widza. Przy ul. Foksal 11 od godziny 20. Zacznie się wieczór show&dining z burleską „Złote Hollywood”. Na gości czeka trzydaniowa kolacja, open bar do godziny 4. i zabawa z DJ-em. Sprawdź program na teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester/ i zarezerwuj bilety na ostatnie wolne miejsca! Przywitaj Nowy Rok z warszawskim teatrem i baw się szampańsko!