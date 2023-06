W krzakach leżały zakrwawione zwłoki. Poznaliśmy szczegóły zabójstwa!

LEŻAŁ Z PODERŻNIĘTYM GARDŁEM

W krzakach znaleziono zakrwawione zwłoki mężczyzny. Poznaliśmy szczegóły zabójstwa w Wołominie!

Wracamy do makabrycznej zbrodni, do której doszło na początku czerwca w Wołominie. W zaroślach przy ul. Kościelnej znaleziono zakrwawione zwłoki 53-letniego mężczyzny. W sprawie śledczy zatrzymali trzy osoby. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Jeden z nich trafił do aresztu. Poznaliśmy szczegóły zbrodni i przyczynę śmierci mężczyzny.