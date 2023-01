W szale zabił żonę i się powiesił. Tak wyglądają groby Urszuli i Łukasza z Sochaczewa

Łukasz zabił Urszulę z Sochaczewa. Tak wyglądają ich groby

Tragedia z Sochaczewa wstrząsnęła mieszkańcami tego mazowieckiego miasta. W czwartek, 8 grudnia, do sklepu przy ul. Płockiej nagle wtargnął uzbrojony w nóż mężczyzna. Łukasz P. zadał swojej żonie Urszuli P. 20 ciosów nożem i zbiegł. Niedługo po tym policjanci znaleźli go martwego. Prokuratura rozpoczęła śledztwo. W jego toku śledczy ustalili, że Łukasz P. popełnił samobójstwo. Jak nieoficjalnie udało się ustalić dziennikarzom „Super Expressu” Łukasz zabił, bo Urszula chciała od niego odejść i zacząć nowe życie. Wielokrotnie miała dawać mu szansę, ale w końcu miarka się przebrała. Wtedy doszło do tragedii.

W połowie grudnia 2022 r. w Sochaczewie i pobliskim Brochowie odbyły się dwa pogrzeby. Małżonkowie spoczęli w dwóch oddzielnych mogiłach. Urszula została pochowana na cmentarzu parafialnym w Brochowie. Ostatnie pożegnanie Łukasza P. miało miejsce na cmentarzu komunalnym w sochaczewskich Wypaleniskach. Widok ich grobów wyciska łzy. Trudno uwierzyć, że doszło do tak okrutnej tragedii.