W tych przypadkach nawet dziecko nie dostanie rozgrzeszenia. Lepiej to wiedzieć przed Pierwszą Komunią Świętą

Kiedy ksiądz nie udzieli rozgrzeszenia?

Co prawda przypadki, kiedy dziecko nie dostaje rozgrzeszenia zdarzają się niezwykle rzadko. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. "Żeby nie dostać rozgrzeszenia, trzeba się naprawdę postarać. Jednak czasami zdarzają się takie sytuacje. To są historie ludzi, którzy nie chcą porzucić grzechu" - powiedział o. Paweł Kowalski SJ w rozmowie z portalem aleteia.org.

Jak więc "postarać się" o brak rozgrzeszenia? Należy pamiętać, że podstawą spowiedzi jest wyznanie wszystkich grzechów, żal za nie i mocne postanowienie poprawy. Jeżeli ktoś nie żałuje tego, co uczynił i nie planuje poprawy, ksiądz nie udzieli mu rozgrzeszenia. Ta zasada obowiązuje zarówno dorosłych, jak i dzieci, a brak rozgrzeszenia jest jednoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia komunii świętej.

Warto mieć to na uwadze zwłaszcza ze zbliżającym się sezonem Pierwszych Komunii Świętych. Lepiej nie mieć niemiłej niespodzianki tuż przed tą długo wyczekiwaną uroczystością.

Długa lista grzechów, za które ksiądz nie udzieli rozgrzeszenia

Co ciekawe, w prawie kościelnym istnieje również "hierarchia grzechów". Oznacza to, że za niektóre z przewinień bardzo trudno uzyskać rozgrzeszenie, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Są grzechy, które rozgrzeszyć może tylko i wyłącznie biskup lub delegowany przez niego kapłan. W poniższych przypadkach nie ma szans, by „zwykły” ksiądz dał rozgrzeszenie:

odstępstwo od wiary

zabicie osoby duchownej dokonane z pogardy dla wiary, Kościoła czy posługi kościelnej

usiłowanie odprawienia Mszy świętej

udzielenia rozgrzeszenia lub słuchanie sakramentalnej spowiedzi przez osobę, która nie ma do tego uprawnień

próba zawarcia małżeństwa przez kapłana lub osobę zakonną

przynależność do stowarzyszeń walczących z Kościołem

Co więcej, są też grzechy, o których rozgrzeszenie można starać się jedynie u samego papieża! Należą do nich:

znieważenie Najświętszego Sakramentu

zabicie papieża lub przemoc wobec niego

zdrada tajemnicy spowiedzi przez spowiednika

udzielenie lub przyjęcie sakry biskupiej bez zgody Stolicy Apostolskiej

usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia wspólnikowi grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu

