W Warszawie 36-latek doniósł sam na siebie i pokazał powód. Prosił policjantów o zatrzymanie

Ta legitymacja uprawnia do wielu zniżek. Seniorzy nie mają o niej pojęcia!

Warszawa. Ratował ludzi z wypadku, potrącił go samochód. Strażak wybudzony ze śpiączki po 1,5 roku

Warszawa. 36-latek doniósł na siebie policji

W środę wieczorem, po godz. 22:30, funkcjonariusze policji i straży miejskiej interweniowali na terenie dzielnicy Włochy w Warszawie. Na ulicy Łopuszańskiej znajdował się nietrzeźwy mężczyzna. W zgłoszeniu przekazano, że ma przy sobie nielegalne substancje. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Znany ksiądz otworzył lokal w Warszawie. Impreza do późnej nocy. Byliśmy na miejscu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oświadczył policjantom, że ma narkotyki i poprosił o zatrzymanie

Zazwyczaj policjanci muszą poważnie się natrudzić, żeby złapać osoby posiadające lub handlujące narkotykami. Tym razem przestępca sam się do nich zgłosił.

Bez ogródek oznajmił, że ma przy sobie zakazane substancje, a konkretnie amfetaminę (późniejszy test wykazał, że to jednak inny środek), którą zakupił od kierowcy taksówki. "Towar" został zabezpieczony, a 36-latek po zakuciu w kajdanki trafił na komisariat na warszawskich Włochach. Został zatrzymany w związku z posiadaniem narkotyków, za co grozi mu do 3 lat więzienia.