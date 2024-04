W Warszawie może powstać profesjonalny tor Ninja! Wszystko zależy od głosów mieszkańców

Już po raz 11. mieszkańcy Warszawy mogli zgłaszać swoje pomysły na zmiany w mieście. 25 stycznia zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Teraz trwa etap oceniania. Możecie w spokoju przeglądać zgłoszone projekty! Zobaczcie, jakie projekty zgłosili inni mieszkańcy. Napiszcie również, co o nich sądzicie, a jeśli macie jakieś pytania, zadajcie je autorom pomysłów. Macie możliwość sprawdzić również, które z nich są możliwe do realizacji i zostaną poddane pod głosowanie. Ocenianie projektów zgłoszonych do 11. edycji Budżetu Obywatelskiego trwa do końca maja. Później odbędzie się głosowanie, a w połowie lipca ogłoszenie wyników.

Mieszkańcy Bródna walczą o powstanie specjalnego toru przeszkód

Jednym z pomysłów zgłoszonych do tegorocznej edycji BO jest projekt wybudowania specjalnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży w bródnowskim Parku Picassa oraz w Parku Magiczna. − Zgłoszony projekt ma być pierwszym takim torem przeszkód, dostosowanym rozmiarem oraz stopniem trudności dla dzieci i młodzieży na Białołęce i w ogóle w Warszawie. Będzie on zawierać podobne elementy, które można oglądać np. w programie Polsatu Ninja Warrior Polska − czytamy na stronie.

Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie niemalże 750 tysięcy złotych. − Z konstrukcji chętnie skorzystają dzieci, które już wyrosły ze zwykłych placów zabaw, a chciałyby w bezpieczny sposób dać upust swojej energii. Tor przeszkód wyposażony będzie w bezpieczną nawierzchnię, oraz będzie ogólnodostępny dla każdego. Chcemy, aby Ninja Park zachęcał do spędzania czasu na świeżym powietrzu, mobilizował do aktywności fizycznej oraz uczył zdrowej i sportowej rywalizacji − czytamy dalej.

Wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego możecie zobaczyć TUTAJ.

Do 25 stycznia mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. Warszawianki i warszawiacy przesłali 1833 propozycji, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu stolicy. Do Urzędu wpłynęło 176 projektów o charakterze ogólnomiejskim i 1657 pomysłów dotyczących… pic.twitter.com/TDW6VOIa5o— Warszawa (@warszawa) February 12, 2024