W Warszawie pochowano najdłużej żyjącego polskiego aktora w historii. Nie uwierzycie w ilu filmach zagrał

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-07 10:32

Przeżył wojnę, przeszedł przez najważniejsze sceny teatralne w kraju i zapisał się na zawsze w historii polskiego kina. Maciej Maciejewski był legendą, aktorem, który dożył 103 lat i do końca pozostał wierny sztuce. Jego życie to gotowy scenariusz na film!

W Warszawie pochowano najdłużej żyjącego polskiego aktora w historii

i

Autor: Krzysztof Jarosz/ Forum

Początki kariery i wojenna przerwa

Maciej Maciejewski, właściwie Wincenty Maciejowski, urodził się 1 października 1914 roku w Augustowie. Już jako młody człowiek związał swoje życie ze sceną. W latach od 1936 do 1938 roku kształcił się w Studiu Operowym przy Operze Warszawskiej, a w 1938 roku zadebiutował partią Janusza w „Halce” Stanisława Moniuszki. Wojna brutalnie przerwała jego artystyczne plany − brał udział w kampanii wrześniowej i został ranny.

Powrót na scenę i rozwój kariery

W czasie okupacji przebywał między innymi w Grodnie, gdzie występował w polskim Teatrze Lalki i Aktora, a po powrocie do Warszawy pracował w Banku Cukrowniczym. Po wojnie wrócił na scenę z pełną siłą.

Ukończył studio aktorskie Iwona Galla w Krakowie i grał w Teatrze Rapsodycznym oraz Grotesce. Występował także w Gdyni i Łodzi, by ostatecznie na długie lata związać się z Warszawą.

Najważniejszym miejscem w jego karierze był Teatr Polski w Warszawie, gdzie zagrał niemal 100 ról. Przez dekady był również filarem Teatru Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji − w samym tylko Teatrze TV wystąpił w ponad 40 spektaklach.

Na ekranie zadebiutował w 1951 roku w „Młodości Chopina”. Największą sławę przyniosła mu rola porucznika „Gustawa” w filmie „Kanał”, która na zawsze zapisała go w historii polskiego kina. Choć często grał epizody, pojawił się w takich tytułach jak „Lalka”, „Krótki film o zabijaniu” czy „Życie na gorąco”. Łącznie zagrał w ponad 20 filmach i 9 serialach.

Długie życie i spuścizna artystyczna

Maciej Maciejewski zmarł 17 maja 2018 roku w wieku 103 lat jako najdłużej żyjący polski aktor. Spoczął na Powązkach Wojskowych. Tydzień później, w dniu swoich setnych urodzin, zmarła jego żona Stanisława. Był to koniec niezwykłej historii jednego z najdłużej obecnych artystów polskiej sceny.

Super Express Google News
Quiz. Rozpoznaj aktorki i aktorów z czasów PRL-u po jednym zdjęciu
Pytanie 1 z 10
Co to za aktorka?
Aktorka
Grób aktorki Elżbiety Zającówny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AKTORZY W SERIALACH
NAJLEPSZY AKTOR
AKTOR
AKTORZY SERIALOWI