Walentynki w stolicy trwają przez cały weekend! Co robić z ukochaną osobą w Warszawie? Podpowiadamy

Walentynkowych atrakcji w stolicy na pewno nie zabraknie. Wybraliśmy kilka propozycji na Dzień Zakochanych 2025, ale też na sobotę i niedzielę, po w Warszawie Walentynki potrwają cały weekend.

Zakochany Tramwaj linii „W” jak Walentynki będzie kursował od piątku do niedzieli o warszawskich ulicach. Pierwszy wyprodukowany wagon Konstal 13N z 1959, pieszczotliwie nazywany „parówką”, to ikona stołecznej komunikacji. Takie wagony kursują jako świąteczne tramwaje, a teraz jeden z nich posłuży warszawiakom jako… posłaniec miłości, z niespodziankami w środku. Zdjęcie we wnętrzu tramwaju może być miłą pamiątką z Dnia Zakochanych, który w tym roku wydłuża się na Weekend Zakochanych.

Burmistrzowie proponują na Walentynki:

Zapytaliśmy kilku burmistrzów dzielnic, jakie mają pomysły dla mieszkańców na spędzenie walentynkowego weekendu.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa rzuca przykłady międzypokoleniowej rozrywki w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy – koncert Johna Portera (sobota 15 lutego 2025, godz. 19) czy relaks przy gongach i misach tybetańskich (niedziela godz. 16) albo wspólny Nordic walking w sobotę i niedzielę, bo bezpłatne marsze z instruktorem powróciły do Lasku Kabackiego.

Burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski zaprasza na nie lada gratkę – koncert trzech tenorów nowej generacji, czyli Tre Voci w Centrum Sportu Wilanów (sobota godz. 19).

Burmistrz Pragi-Północ Gabriela Szustek wskazuje na podwójne święto, bo oprócz Dnia Zakochanych w cały weekend odbywają się także 377. urodziny Pragi a na nich m.in. koncert Jana Młynarskiego z Warszawskim Combo Tanecznym (niedziela godz. 17.30 Muzeum Pragi).

O seniorach pomyślał burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski. Zachęca do potańcówki z Duetem Witara w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców (sobota godz. 16). Walentynki dla seniorów organizuje też Dom Kultury „Miś” w Ursusie (sobota godz. 16).

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk sugeruje aktywność sportową podczas Biegu Chomiczówki (start w niedzielę o godz. 10).

Na Bemowie natomiast można bawić się w rytmach Kubańskiej Fiesty (sobota godz. 18, sala widowiskowa WAT).

Bezpłatne wejście do immersyjnego muzeum

Walentynkowy weekend będzie też dobrym momentem na odwiedzenie immersyjnego, niesamowitego, ale wciąż mało znanego, muzeum przy pl. Powstańców Warszawy 2A. - Jeśli szukacie pomysłu na nietuzinkowe wyjście solo, z przyjaciółmi lub ukochaną osobą, melt museum w te dni pokaże immersyjną wystawę „Hellendż: Cudze chwalicie, a siebie...?”. Wejście w sobotę i niedzielę w godz. 10-21 jest bezpłatne.

Tylko jeden dzień takiej wystawy

Czy może być bardziej romantyczne miejsce na celebrowanie święta zakochanych niż Paryż – stolica miłości? Spacer brzegiem Sekwany, stolik na Rue Saint-Denis i gwiaździsta noc nad Polami Elizejskimi. Tam można się przenieść oglądając walentynkową wystawę w Fotoplastikonie Warszawskim przy Al. Jerozolimskich. Tylko dziś, tylko jednego dnia, w Walentynki – 14 lutego w godz. 10 – 18.

Troska o ukochaną osobę to przejaw miłości

Prezentem na Walentynki mogą być też… badania. Jak mówią aktor Jacek Rozenek i jego partnerka Maria Samuel: - Mądra troska o zdrowie partnera jest po prostu jednym z przejawów miłości – uważają. Cały wywiad można przeczytać TUTAJ

Aktor angażuje się w wiele akcji charytatywnych. Na jednej z nich właśnie poznał Marię. Oboje doskonale wiedzą, że troska o zdrowie partnera, to normalność. Wspierają akcję „Zakochaj się na zdrowie”. A walentynki, to dobry pretekst, by o tym zdrowiu sobie nawzajem przypomnieć. Ruszyła właśnie kampania edukacyjna DOZ.pl pod hasłem „Zakochaj się na zdrowie”, która ma na celu przypomnienie, jak istotne jest dbanie o siebie każdego dnia. Walentynki to idealny moment, aby zastanowić się nad tym, co tak naprawdę dla nas ważne. Wiedza na temat profilaktyki zdrowotnej jest na wyciągnięcie ręki. A jednak statystyki pokazują, że prawie połowa społeczeństwa nie interesuje się profilaktyką zdrowotną. Badania Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Ośrodka Badań Socjomedycznych „Polki i Polacy a choroby i zdrowie” pokazały, że tylko co trzeci Polak wykonuje regularne badania profilaktyczne.W ramach kampanii „Zakochaj się na zdrowie” DOZ.pl przygotował 20 e-booków edukacyjnych, w których każdy znajdzie mnóstwo wiedzy o wybranych problemach zdrowotnych.

i Autor: ARCHIWUM PRYWATNE

Wybrane wydarzenia walentynkowe w Warszawie :

Wieczór autorski i mini koncert Danuty Stankiewicz - Biblioteka w Falenicy, Walcownicza 4/6 - 14 lutego, godz. 18Spektakl "10 sekretów Marylin Monroe" - ​​​​​​​Okęcka Sala Widowiskowa, 1 Sierpnia 36a - 14 lutego, godz. 19Walentynkowy koncert Anny Rusowicz - UCK Alternatywy, Gandhi 9 - 14 lutego, godz. 19Walentynki z Ursynoteką: komedia muzyczna "Ciekłokrystaliczni" - Dom Sztuki, Wiolinowa 14 - 14 lutego, godz. 19

Sęp miłości i inne zagrożenia". Komedia improwizowana na Walentynki - Wolskie Centrum Kultury, Działdowska 6 - 14 lutego, godz. 18Koncert Walentynkowy i premiera album ROCK LOVE - Urząd Dzielnicy Bielany, Żeromskiego 29 - 14 lutego, godz. 18Walentynki dla seniorów - Dom Kultury "Miś", Zagłoby 17 - 15 lutego, godz. 16 Karnawałowo-walentynkowy koncert "Kubańska Fiesta" - sala widowiskowa WAT, Kaliskiego 25a - 15 lutego, godz. 18 Wydarzenie kulturalne "Walentynki Grubych, Smutnych i Samotnych" - Terminal Kultury Gocław, Nowaka-Jeziorańskiego 24 - 15 lutego, godz. 19Koncert walentynkowy Tre Voci - Centrum Sportu Wilanów, Wiertnicza 26A - 15 lutego, godz. 19