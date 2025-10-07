5 kg narkotyków nie trafi na rynek. Spektakularna akcja policji w Wołominie

Kryminalni na tropie narkobiznesu

Policjanci z Wołomina od dłuższego czasu monitorowali sytuację związaną z przestępczością narkotykową na terenie powiatu. Jak informuje policja, operacyjni „uzyskali informację, że ustalone osoby mogą nie tylko posiadać, ale nawet wprowadzać do obrotu narkotyki, czyniąc sobie z tego procederu stały dochód”. Mundurowi postanowili zweryfikować te doniesienia.

Zatrzymania na gorącym uczynku

Podczas akcji okazało się, że były prawdziwe. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku trzech mężczyzn w wieku 38, 34 i 27 lat oraz 21-letnią kobietę.

Kulminacyjnym momentem było przeszukanie mieszkania 38-latka, gdzie znaleziono około 60 gramów narkotyków, wagę elektroniczną, woreczki strunowe oraz gotówkę, która prawdopodobnie pochodziła z przestępczej działalności. Kolejny magazyn odkryto w miejscu zamieszkania 27-latka. Tam policjanci zabezpieczyli blisko 5 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, w tym:

mefedron,

kokainę,

haszysz,

marihuanę.

Zarzuty i areszty dla handlarzy

Po zebraniu materiału dowodowego, prokuratura postawiła zarzuty zatrzymanym osobom. "38-latek usłyszał zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez dokonywanie ich zakupu z zamiarem wprowadzenia do obrotu i sprzedaży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych” - przekazała policja.

Podobne zarzuty usłyszał 27-latek, który odpowie za „uczestnictwa, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w obrocie znaczną ilością środków odurzających poprzez dokonywanie ich zakupu z zamiarem wprowadzenia do obrotu i sprzedaży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych”.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy wobec 38-latka i 27-latka.

Kobiecie przedstawiono zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających poprzez dokonywanie ich zakupu z zamiarem wprowadzenia do obrotu i sprzedaży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a 34-latek odpowie za posiadanie narkotyków. Uczestniczenie w obrocie środkami psychoaktywnymi wbrew przepisom ustawy zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.