Bomba w banku. Na miejscu policjanci i antyterroryści. Co tam się stało?

Zuzanna Sekuła
2025-09-24 16:00

Na warszawskiej Woli rozegrały się sceny jak z filmu akcji. Policjanci i antyterroryści ćwiczyli działania w razie napadu na bank. Celem było doskonalenie umiejętności i koordynacji służb w sytuacjach kryzysowych.

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Bomba w banku. Ćwiczenia na Woli

Mieszkańcy Woli mogli poczuć niepokój widząc uzbrojonych po zęby antyterrorystów w akcji. Na szczęście to tylko ćwiczenia, ale scenariusz był poważny: atak terrorystyczny na bank! Celem było przetestowanie i doskonalenie reakcji służb oraz pracowników banku na tego typu zagrożenia.

Scenariusz ćwiczeń został opracowany tak, aby warunki były jak najbardziej zbliżone do realnych. Jak relacjonuje policja: "Do placówki banku wszedł mężczyzna, który był agresywny wobec pracowników placówki i groził wysadzeniem banku w powietrze".

Po chwili agresor opuścił budynek, pozostawiając w środku podejrzany pakunek. Zaniepokojeni pracownicy banku natychmiast powiadomili o tym służby.

"W bardzo krótkim czasie wszystkie osoby zostały ewakuowane na bezpieczny teren, a na miejsce przyjechali policjanci, którzy realizowali działania w związku z potencjalnym zagrożeniem" - informuje policja.

Antyterroryści w akcji

Na miejsce błyskawicznie dotarły specjalne jednostki policji, w tym antyterroryści. Ich zadaniem było zabezpieczenie terenu i neutralizacja potencjalnego zagrożenia. Ćwiczenia przebiegały w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, co miało na celu wypracowanie optymalnych procedur działania w sytuacjach kryzysowych.

Ćwiczenia tego typu to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. 

"Dają także możliwość przećwiczenia sytuacji wyjątkowych, które trudno przewidzieć, ale które mogą realnie zagrozić bezpieczeństwu" - dodaje policja.

