Bomba w banku. Na miejscu policjanci i antyterroryści. Co tam się stało?

Bomba w banku. Ćwiczenia na Woli
Mieszkańcy Woli mogli poczuć niepokój widząc uzbrojonych po zęby antyterrorystów w akcji. Na szczęście to tylko ćwiczenia, ale scenariusz był poważny: atak terrorystyczny na bank! Celem było przetestowanie i doskonalenie reakcji służb oraz pracowników banku na tego typu zagrożenia.
Scenariusz ćwiczeń został opracowany tak, aby warunki były jak najbardziej zbliżone do realnych. Jak relacjonuje policja: "Do placówki banku wszedł mężczyzna, który był agresywny wobec pracowników placówki i groził wysadzeniem banku w powietrze".
Po chwili agresor opuścił budynek, pozostawiając w środku podejrzany pakunek. Zaniepokojeni pracownicy banku natychmiast powiadomili o tym służby.
"W bardzo krótkim czasie wszystkie osoby zostały ewakuowane na bezpieczny teren, a na miejsce przyjechali policjanci, którzy realizowali działania w związku z potencjalnym zagrożeniem" - informuje policja.
Antyterroryści w akcji
Na miejsce błyskawicznie dotarły specjalne jednostki policji, w tym antyterroryści. Ich zadaniem było zabezpieczenie terenu i neutralizacja potencjalnego zagrożenia. Ćwiczenia przebiegały w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, co miało na celu wypracowanie optymalnych procedur działania w sytuacjach kryzysowych.
Ćwiczenia tego typu to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.
"Dają także możliwość przećwiczenia sytuacji wyjątkowych, które trudno przewidzieć, ale które mogą realnie zagrozić bezpieczeństwu" - dodaje policja.
