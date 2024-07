Samolot LOT-u zmuszony do lądowania tuż po starcie! Zawiniła usterka techniczna

Warszawa. Drzewo runęło na blok! Roztrzaskane szyby w oknach, rozryta elewacja i uszkodzone balkony

Wszystko rozegrało się w czwartek (25 lipca) przy ul. Bryły 4. Około godziny 10.20 rozległ się trzask i wielkie drzewo runęło na bok. Strażacy byli na miejscu po kilku minutach. - Doszło do uszkodzeń na wysokości od 1. do 4. piętra. Gałęzie wybiły szyby w 6 lokalach i uszkodziły elewację. Na jednym z balkonów drzewo rozbiło zabudowę z tworzywa sztucznego – mów „Super Expressowi” Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej. Strażacy zajęli się odcinaniem gałęzi i stopniowym usuwaniu pnia. Akcja trwała do godziny 13.

Jak wynika z pierwszych ustaleń, drzewo runęło razem z korzeniami, pozostawiając po sobie głęboki lej. Co było przyczyną? Wiatr, uszkodzone lub nadcięte korzenie? Na razie nie znamy odpowiedzi na to pytanie.

6 lat wcześniej w Parku Praskim doszło do jeszcze większej tragedii. Olga Wiśniewska jest ofiarą tragicznego wypadku w Parku Praskim w Warszawie. Pod spróchniałym konarem drzewa zginęło dziecko, a okaleczona na zawsze została jego matka. Olga, która ma uszkodzony kręgosłup i kłopoty z chodzeniem dopiero teraz usłyszała korzystny dla siebie wyrok w sądzie cywilnym. Otwiera on drogę do odszkodowania, które miałby zapłacić miejski Zarząd Zieleni. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Mama zabitej przez drzewo Lilianki mówi nam o wyroku dla urzędników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.