Warszawa. Dwa tramwaje zderzyły się na Bemowie

Wtorek, 17 czerwca, nie był dobrym dniem dla warszawskich tramwajów. Po tym jak na Mokotowie drzewo spadło na tramwaj linii nr 4, dwa inne tramwaje zderzyły się na Bemowie. O sprawie napisał Miejski Reporter. Ok. godz. 18.30 wjechały w siebie pojazdy linii nr 23 i linii nr 24 - ten drugi znajdował się już w drodze do zajezdni. Nikomu nic się nie stało, ale wskutek wypadku doszło do poważnych utrudnień.

- Z powodu zablokowanego przejazdu przez kraniec Nowe Bemowo tramwaje linii 11, 23, 24. 26 zostały skierowane na trasy zmienione: Linia 11: od skrzyżowania Powstańców Śląskich / Górczewska została skierowana do krańca os. Górczewska (tylko kursy jadące do krańca Nowe Bemowo); Linia 23 i 24: od skrzyżowania Powstańców Śląskich / Radiowa została skrócona do krańca Koło; Linia 26 została podzielona na dwie części: Metro Młociny – Piaski oraz Os.Górczewska – Wiatraczna; Linia 28: Os.Górczewska – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – Al.Solidarności – Pl.Bankowy – Most Śląsko-Dąbrowski – Targowa – Kijowska – Dw.Wschodni (Kijowska) - poinformował w komunikacie Warszawski Transport Publiczny.