Warszawa i okolice bez wody! Wyłączenia awaryjne w kilku dzielnicach

Zuzanna Sekuła
2026-01-19 11:42
2026-01-19 11:42

Mieszkańcy Warszawy i okolicznych miejscowości muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie S.A. poinformowało o awaryjnych wyłączeniach wody w kilku dzielnicach stolicy oraz w podwarszawskich Michałowicach i Piastowie. Planowane prace mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych, dlatego warto przygotować się na ewentualne niedogodności.

i

Autor: (2)/ Shutterstock
  • MPWiK informuje o bieżących i planowanych wyłączeniach wody w Warszawie i okolicach.
  • Awaryjne wyłączenia obejmują ulice w dzielnicach takich jak Ursynów, Mokotów czy Bemowo.
  • Dowiedz się, kiedy woda powróci.

Awarie i wyłączenia wody w Warszawie. Które dzielnice są na liście?

Jak wynika z informacji opublikowanych przez MPWiK, awarie w poniedziałek (19 stycznia) dotyczą kilku dzielnic Warszawy. Mieszkańcy Bemowa, Mokotowa, Targówka, Ursynowa i Śródmieścia muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Podobna sytuacja dotyczy mieszkańców Michałowic i Piastowa.

Na stronie internetowej MPWiK na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące awarii oraz planowanych wyłączeń. Można tam znaleźć szczegółowe adresy ulic, których dotyczą utrudnienia, a także spodziewane terminy usunięcia awarii. Warto regularnie sprawdzać te informacje, aby być na bieżąco z sytuacją w swojej okolicy.

Gdzie konkretnie nie będzie wody?

Poniżej prezentujemy listę ulic, na których występują awarie i wyłączenia wody:

  • Bemowo: Karabeli
  • Mokotów: Gościniec, Postępu (planowane wyłączenie)
  • Targówek: Mrozowska
  • Ursynów: Bażancia, Dezyderego Adama Chłapowskiego, Gajdy, Transportowców, Trele, Organistów
  • Śródmieście: Leona Kruczkowskiego, Jasna, Zagórna (planowane wyłączenie), Szwoleżerów (planowane wyłączenie)
  • Michałowice: Klonowa
  • Piastów: Waleriana Łukasińskiego

MPWiK informuje o postępach prac

Na stronie internetowej przedsiębiorstwa można śledzić aktualny status prac. W większości przypadków spodziewany termin usunięcia awarii to godziny popołudniowe lub wieczorne 19 stycznia 2026 roku.

Warto pamiętać, że podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od stopnia skomplikowania awarii. Mieszkańcy powinni być przygotowani na ewentualne przedłużenie się utrudnień.

Jak się przygotować na brak wody?

W przypadku planowanych wyłączeń wody warto wcześniej zgromadzić zapas wody pitnej oraz wody do celów sanitarnych. Można również rozważyć przeniesienie niektórych czynności, które wymagają dostępu do wody, na inny termin.

W przypadku awarii warto śledzić komunikaty MPWiK i czekać na informacje o przywróceniu dostaw wody. Po usunięciu awarii warto odczekać chwilę, aż woda w rurach się oczyści, zanim zacznie się jej używać do celów spożywczych.

