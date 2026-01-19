Warszawa i okolice bez wody! Wyłączenia awaryjne w kilku dzielnicach

MPWiK informuje o bieżących i planowanych wyłączeniach wody w Warszawie i okolicach.

Awaryjne wyłączenia obejmują ulice w dzielnicach takich jak Ursynów, Mokotów czy Bemowo.

Dowiedz się, kiedy woda powróci.

Awarie i wyłączenia wody w Warszawie. Które dzielnice są na liście?

Jak wynika z informacji opublikowanych przez MPWiK, awarie w poniedziałek (19 stycznia) dotyczą kilku dzielnic Warszawy. Mieszkańcy Bemowa, Mokotowa, Targówka, Ursynowa i Śródmieścia muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Podobna sytuacja dotyczy mieszkańców Michałowic i Piastowa.

Na stronie internetowej MPWiK na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące awarii oraz planowanych wyłączeń. Można tam znaleźć szczegółowe adresy ulic, których dotyczą utrudnienia, a także spodziewane terminy usunięcia awarii. Warto regularnie sprawdzać te informacje, aby być na bieżąco z sytuacją w swojej okolicy.

Gdzie konkretnie nie będzie wody?

Poniżej prezentujemy listę ulic, na których występują awarie i wyłączenia wody:

Bemowo: Karabeli

Mokotów: Gościniec, Postępu (planowane wyłączenie)

Targówek: Mrozowska

Ursynów: Bażancia, Dezyderego Adama Chłapowskiego, Gajdy, Transportowców, Trele, Organistów

Śródmieście: Leona Kruczkowskiego, Jasna, Zagórna (planowane wyłączenie), Szwoleżerów (planowane wyłączenie)

Michałowice: Klonowa

Piastów: Waleriana Łukasińskiego

MPWiK informuje o postępach prac

Na stronie internetowej przedsiębiorstwa można śledzić aktualny status prac. W większości przypadków spodziewany termin usunięcia awarii to godziny popołudniowe lub wieczorne 19 stycznia 2026 roku.

Warto pamiętać, że podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od stopnia skomplikowania awarii. Mieszkańcy powinni być przygotowani na ewentualne przedłużenie się utrudnień.

Jak się przygotować na brak wody?

W przypadku planowanych wyłączeń wody warto wcześniej zgromadzić zapas wody pitnej oraz wody do celów sanitarnych. Można również rozważyć przeniesienie niektórych czynności, które wymagają dostępu do wody, na inny termin.

W przypadku awarii warto śledzić komunikaty MPWiK i czekać na informacje o przywróceniu dostaw wody. Po usunięciu awarii warto odczekać chwilę, aż woda w rurach się oczyści, zanim zacznie się jej używać do celów spożywczych.