Warszawa kupuje nowe auta. Ogłoszono przetarg na 27 samochodów hybrydowych

Stołeczny ratusz ogłosił przetarg na leasing 27 nowych samochodów służbowych, z czego 25 to pojazdy hybrydowe, a 2 elektryczne. Wartość zamówienia, obejmującego leasing samochodów przez 5 lat, wynosi 4,3 miliona złotych. Przetarg ma na celu wymianę floty służbowych aut wykorzystywanych przez urząd miasta, którego umowa leasingowa na obecne pojazdy wygasa wkrótce.

W specyfikacji przetargowej zawarto szczegóły dotyczące klasy i rodzaju zamawianych pojazdów. Wśród nich znajdą się 11 hybrydowych samochodów klasy średniej (segmentu D), które mają kosztować ponad 2 miliony złotych. Dodatkowo, miasto zamawia 10 aut hybrydowych z segmentu C (wartość to ponad 1,1 miliona złotych), 2 pojazdy segmentu B (koszt to około 300 tysięcy złotych) oraz 2 samochody typu Crossover (przybliżona wartość to także 300 tysięcy złotych). Dodatkowo, do oferty przetargowej dołączono dwa elektryczne samochody dostawcze, na które miasto przeznaczy około 600 tysięcy złotych.

Pojazdy muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2025 roku, a ich przebieg nie może przekroczyć 30 kilometrów. Wszystkie samochody muszą spełniać najwyższe standardy ekologiczne oraz bezpieczeństwa. Najdroższe z zamawianych aut, klasy średniej (segment D), będą wyposażone w silnik spełniający normę spalin EURO 6, system klimatyzacji, tempomat, system audio z pięcioma głośnikami, przyciemnione tylne szyby, dwa komplety dywaników oraz aluminiowe felgi z oponami letnimi i zimowymi. Pojazdy mają również posiadać metaliczny lub perłowy lakier w różnych kolorach, z wyłączeniem białego.

Rzeczniczka stołecznego ratusza, Monika Beuth, zaznaczyła, że przetarg nie obejmuje pojazdów przeznaczonych dla innych miejskich jednostek organizacyjnych, a termin dostawy zamówionych pojazdów do Warszawy to 13 czerwca tego roku.

Miasto zdecydowało się na leasing nowych aut w związku z zakończeniem obowiązującej umowy na pojazdy używane dotychczas w kolumnie transportowej urzędu. Warto zaznaczyć, że przetarg obejmuje jedynie pojazdy wykorzystywane przez same władze miasta oraz urzędników, a nie przez inne jednostki miejskie.

