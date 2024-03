Dramat na rondzie Schumana. 17-latek wpadł pod tramwaj

POWAŻNY WYPADEK

Warszawa, Mokotów. Dramat na rondzie Schumana. 17-latek wpadł pod ruszający tramwaj

Chwilę po godzinie 9 na warszawskim Mokotowie doszło do przerażającego wypadku. Przy skrzyżowaniu ul. Wołoskiej i Racławickiej zaroiło się od służb ratunkowych. Jak udało nam się ustalić, pod tramwajem znalazł się 17-letni chłopak. W ciężkim stanie przetransportowano go do szpitala.