Warszawa oszalała na nocnym biegu! Rekord frekwencji i trzy nowe rekordy trasy!

Praska 5K Run. Kto triumfował wśród mężczyzn?

Biegową noc otworzyli uczestnicy Praskiej 5K Run, która w tym roku miała podwójną stawkę – była jednocześnie areną PZLA Mistrzostw Polski Mężczyzn na 5 km. Od samego początku rywalizacja była niezwykle szybka i wyrównana.

Wśród mężczyzn triumfował Marcin Biskup, który z czasem 14:04,2 nie tylko zdobył złoty medal mistrzostw Polski, ale także ustanowił nowy rekord trasy Praskiej 5K Run! Poprzedni rekord (14:27) należał od 2023 roku do Aleksandra Wiącka. Na drugim miejscu uplasował się Kamil Herzyk (14:04,6), a trzeci był Adam Nowicki (14:07).

Rekord na kobiecym podium Praskiej 5K Run

Świetny wynik padł również w rywalizacji kobiet. Agnieszka Chorzępa, z czasem 15:55, nie tylko zwyciężyła, ale także poprawiła dotychczasowy rekord trasy o sekundę. Drugie miejsce zajęła Dominika Łukasiewicz (16:35), a trzecia była Martyna Wyroślak (16:46).

11. Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon

Punktualnie o 20:30 wystartował kulminacyjny moment wieczoru – 11. Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon. Na królewskim dystansie 21,0975 km ponownie nie zabrakło zaciętej walki.

Wśród mężczyzn triumfował ubiegłoroczny zwycięzca i rekordzista trasy, Mykola Mevsha, z imponującym czasem 1:03:39. Zaledwie trzy sekundy za nim finiszował Aleksei Pysarev (1:03:42), a podium uzupełnił Artem Kazban (1:04:06).

Prawdziwą sensację sprawiła Maryna Nemchenko, która z czasem 1:12:21 nie tylko zwyciężyła, ale i ustanowiła nowy rekord trasy Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon! Poprawiła tym samym wynik Aleksandry Lisowskiej z 2024 roku, wynoszący 1:12:41. Na drugim miejscu uplasowała się Angelika Olobry (1:13:14), a trzecia była Monika Olejarz (1:13:42).

Rekord gonił rekord

Tegoroczna edycja nocnego biegu przyniosła najwyższą w historii liczbę zapisanych uczestników oraz trzy nowe rekordy trasy, w rywalizacji kobiet i mężczyzn na 5 km oraz kobiet w półmaratonie. Ależ to była noc!

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