Po katastrofie kolejowej na Mazowszu zapadła decyzja prokuratury. Kierowca cięzarówki nie został przesłuchany

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-10 19:13

Po tragicznym zderzeniu pociągu InterCity z ciężarówką pod Przysuchą prokuratura podjęła decyzję w sprawie dalszego prowadzenia postępowania. Sprawą zajmie się Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Na razie kierowca ciężarówki, który według wstępnych ustaleń wjechał na tory mimo czerwonego światła, nie został przesłuchany. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, podobnie jak maszynista pociągu.

  • W wypadku śmierć poniosła jedna z pasażerek.
  • Do różnych placówek medycznych trafiło 10 poszkodowanych.
  • Dotychczas nie postawiono nikomu żadnych zarzutów.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Przysusze w czwartek wszczęła postępowanie w sprawie tragicznej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Sprawa dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagroziła życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Za takie przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Decyzją Prokuratora Okręgowego w Radomiu postępowanie będzie prowadził Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Kierowca nadal w ciężkim stanie

Na razie żaden uczestnik katastrofy nie usłyszał zarzutów. Policjanci nie mogli wykonać czynności procesowych z kierowcą ciężarówki i maszynistą, ponieważ obaj w ciężkim stanie przebywają w szpitalach. To oznacza, że kierowca nie został jeszcze przesłuchany. Śledczy będą mogli rozpocząć z nim czynności dopiero, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia.

Polecany artykuł:

Będzie sekcja zwłok zmarłej pasażerki

Jednym z pierwszych ważnych elementów postępowania jest sekcja zwłok 39-letniej kobiety, która zginęła w katastrofie. Biegły ma ustalić, czy jej śmierć pozostaje w związku z wypadkiem. 

Ciężarówka wjechała na tory

Do tragedii doszło w środę około godz. 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki wjechał na torowisko mimo sygnału świetlnego zakazującego przejazdu. Następnie ciężarówka zderzyła się z pociągiem InterCity relacji Lublin Główny–Szczecin. W wyniku potężnego uderzenia wykoleiła się lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony. Pociągiem podróżowały co najmniej 114 osoby, w tym trzech członków załogi.

10 osób trafiło do szpitali

Po katastrofie pomoc medyczną otrzymało 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały wypisane. Osiem osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. W ciężkim stanie pozostają kierowca ciężarówki i maszynista. Pasażerką, które nie przeżyły katastrofy, była 39-letnia mieszkanka okolic Lublina.

Śledczy będą teraz zbierać kolejne dowody i odtwarzać dokładny przebieg tragedii. Ważne będzie także ustalenie, dlaczego ciężarówka znalazła się na torach i czy kierowca rzeczywiście zignorował czerwony sygnał.

Polecany artykuł:

Polecany artykuł:

Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki