Kierowca potrącił pieszego i uciekł! Policja zatrzymała cztery osoby

W sobotę 16 listopada na ul. Mokotowskiej w Warszawie kierowca samochodu potrącił pieszego na pasach i uciekając przejechał mu po nodze. Do sieci wyciekło nagranie z wypadku. Policji udało się ustalić pojazd oraz sprawcę. On i pasażerowie zostali zatrzymani.

"Wraz z właścicielem pojazdu policjanci zatrzymali 3 inne osoby, które najprawdopodobniej również jechały tym samochodem. Trzy z czterech zatrzymanych osób były nietrzeźwe, miały w organizmie od prawie promila do blisko 3 promili alkoholu. Policjanci odholowali także na policyjny parking porzucony pojazd z widocznymi uszkodzeniami pokolizyjnymi" - informuje Komenda Stołeczna Policji. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Toyota potrąciła pieszą na Ursynowie. W akcji śmigłowiec LPR

Do trzech lat więzienia

Opinia biegłego ostatecznie wyjaśni, czy doszło do wypadku, czy tylko do wykroczenia. Na pewno brane będzie pod uwagę nieudzielenie pomocy osobie, która znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Zgodnie z art. 162 Kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

"Dzisiaj policjanci będą kontynuować czynności procesowe, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia" - dodaje KSP.