Pielęgnacja włosów po zimie. Zyskaj gładsze włosy i talfę niczym z czerwonego dywanu

Moc transformacji Keratin Sleek

Nowy protokół pielęgnacji włosów od Garnier Fructis to kompleksowa rutyna, która dzięki komplementarnym produktom krok po kroku zapewnia metamorfozę fryzury. Cała gama jest zainspirowana zabiegami keratynowymi.

4 kroki ku wygładzonym i lśniącym włosom:

KROK 1: SZAMPON

Szampon Garnier Fructis Keratin Sleek zapewnia skuteczną pielęgnację za sprawą unikalnego połączenia składników. Formuła wzbogacona o 4% wygładzającego kompleksu keratynowego i oleju arganowego, skutecznie usuwa zanieczyszczenia, sebum oraz pozostałości produktów do stylizacji włosów i skóry głowy przygotowując je do dalszej pielęgnacji. Pozostawia uczucie czystości i odświeżenia. Dodatek polimerów o dodatnim ładunku neutralizuje ujemny ładunek włókien włosów, skutecznie redukując puszenie się włosów i ułatwiając układanie. Innowacyjne zastosowanie alkoholu oleinowego nadaje gładkości i połysku bez tłustych pozostałości.

i Autor: materiały prasowe Garnier

KROK 2: ODŻYWKA

Odżywka Garnier Fructis Keratin Sleek wygładza włosy, nadaje im jedwabistą strukturę i ułatwia rozczesywanie. Poprawia ich podatność na układanie.

Pielęgnacyjne zdolności kosmetyku przemieniają włosy od nasady aż po same końce. Sekret skuteczności tkwi w starannie opracowanej, półprzezroczystej emulsji. Formuła zawiera do 10% wygładzającego kompleksu keratynowego i oleju arganowego. Odpowiedni stosunek środków powierzchniowo czynnych i tłuszczy zmiękcza włókno włosa. Składniki wygładzające i ujednolicające pozwalają opanować puszenie i zapewnić gładkie oraz lśniące wykończenie od nasady aż po same końce.

i Autor: materiały prasowe Garnier

KROK 3: MASKA

Maska Garnier Fructis Keratin Sleek ogranicza puszenie się włosów i dodaje im blasku.

Formuła zawiera do 13% wygładzającego kompleksu keratynowego i oleju arganowego oraz bazuje na technologii Green Repair, która łączy skuteczność z dbałością o dobór składników pochodzenia naturalnego. Starannie dobrana mieszanka składników pochodzenia naturalnego skutecznie pielęgnuje zniszczone włosy. Bogata, kremowa konsystencja łatwo się rozprowadza i spłukuje, bez pozostałości na włosach i obciążenia. Główne składniki to:

Masło shea - głęboko odżywia, rewitalizuje i nadaje miękkość.

Estry tłuszczowe pozyskiwane dzięki Zielonej Nauce - pokrywają włókna włosów, zapewniając im intensywną miękkość i połysk

Olej słonecznikowy - przywraca blask i witalność, dba, żeby włosy nie były matowe

Alkohol tłuszczowy - wzmacnia efekt wygładzania

Składnik kationowy - ułatwia rozczesywanie, nadaje gładkie i jedwabiste wykończenie.

i Autor: materiały prasowe Garner

KROK 4: SERUM

Serum Garnier Fructis Sleek & Stay działa przeciw puszeniu się włosów, dba o wysoki połysk i chroni przed wilgocią oraz wysoką temperaturą, dzięki czemu włosy pozostają gładkie i lśniące.

Garnier Fructis stworzył serum Sleek & Stay, żeby w końcu można było pożegnać puszenie się włosów i cieszyć się długotrwałą gładkością i blaskiem. Innowacyjna bezwodna formuła oparta na technologii Alpha-Silane. Dzięki niej laboratoria Garnier zaopatrzyły nowe serum Garnier Fructis Sleek & Stay w odpowiednie stężenie składników wygładzających i zwiększających połysk oraz zmaksymalizowały ich wpływ na włosy. Serum do włosów opracowano w oparciu o innowacyjną formułę, której kluczowym elementem jest kompleks polimerów nierozpuszczalnych w wodzie o niskim napięciu powierzchniowym. Właściwości te pozwalają im równomiernie rozprowadzić się na powierzchni włosa, tworząc niewidoczną, wodoodporną warstwę. Technologia termoreaktywna odpowiada za to, że działanie serum Garnier Fructis Sleek & Stay jest aktywowane pod wpływem ciepła z prostownicy.

Ciepło uruchamia proces wiązania się kopolimerów, w wyniku czego tworzą one silną i sprężystą sieć otaczającą włókno włosa. W ten sposób kosmetyk nadaje gładkości i blasku. Po ostygnięciu włosów sieć polimerów stabilizuje się i tworzy wodoodporną barierę. Warstwa ta nie tylko pomaga chronić włosy przed wilgocią i puszeniem się, ale także utrzymuje gładką, wyrównaną strukturę do 5 myć.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Innowacyjna linia produktów Garnier Fructis działa kompleksowo, a dzięki zastosowaniu aktywowanego ciepłem serum, ochronę przed wysoką temperaturą do 230°C*, co sprawia, że włosy pozostają gładkie i łatwe do ułożenia.

Nauka o gładkich i lśniących włosach

Połysk zależy od odbicia światła. Aby włosy wyglądały na lśniące, światło musi odbijać się od ich powierzchni. Im jest ona gładsza i bardziej jednolita, tym lepszy połysk. Oznacza to, że gładkie = lśniące. Warto zdać sobie sprawę, że istnieją pewne czynniki mniej lub bardziej od nas zależne, które utrudniają uzyskanie takiego efektu.

3 największych wrogów gładkich i lśniących włosów: