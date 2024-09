Wzruszający moment

Warszawa. Ratował ludzi z wypadku, potrącił go samochód. Strażak wybudzony ze śpiączki po 1,5 roku

Niósł pomoc innym, a sam niemal przypłacił to życiem. Historia Piotra Milczarka, strażaka Państwowej Straży Pożarnej porusza do łez. Lekarzom udało się go ocalić, ale przez 1,5 roku pozostawał w śpiączce. W warszawskiej klinice „Budzik” udało się go z niej wybudzić. W piątek (13 września) opuścił klinikę.