Warszawa rozdaje sadzonki ziół i kwiatów. Jest jeden warunek! Poznaj szczegóły

Mieszkańcy Śródmieścia mają wyjątkową okazję, by pozbyć się elektroodpadów w ekologiczny sposób i przy okazji upiększyć swoje otoczenie. Już w sobotę, 7 czerwca 2025 roku. odbędzie się kolejna edycja akcji „W dzielnicy Śródmieście – za odpady rośliny bierzcie”.

W godzinach 10:00 – 13:00, na parkingu obok budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43, będzie można wymienić elektroodpady w zamian otrzymać sadzonki ziół lub kwiatów. To doskonała okazja, by w prosty sposób zadbać o naszą planetę i swoje otoczenie.

Jak zdobyć kupony na sadzonki?

W ramach akcji „W dzielnicy Śródmieście – za odpady rośliny bierzcie” mieszkańcy mogą otrzymać kupony na sadzonki za przyniesione:

Elektroodpady

Żarówki i świetlówki

Baterie

Pamiętaj, że kable również można zostawić, ale nie uprawniają one do otrzymania kuponu na sadzonkę. Szczegółowe zasady akcji, w tym przelicznik odpadów na kupony i kuponów na sadzonki, znajdują się w Regulaminie dostępnym na miejscu wydarzenia. Do wyboru będzie aż 22 różne gatunki roślin, ale warto się pospieszyć, bo liczba sadzonek jest ograniczona.