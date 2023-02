Mokotów. 96-latek oszukany. Wyniósł przed blok wielką gotówkę

Oszuści zadzwonili to starszego mężczyzny i przekonali go, że bierze udział w policyjnej akcji. Przedstawili się jako funkcjonariusze i kazali zapakować całą gotówkę, którą ma w domu do torby. Mężczyzna był przekonany, że bierze udział w policyjnej akcji. - Przygotował ponad 652 tysięcy złotych i zgodnie z instrukcjami, jakie otrzymał od fałszywych funkcjonariuszy, zapakowane w reklamówce wyniósł je przed blok i zostawił przy drzwiach wejściowych do budynku - tłumaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji. - Policjanci obserwowali dwóch młodych mężczyzn, którzy kręcili się wokół bloku, naprzemiennie rozmawiając przez telefon. Kiedy jeden z nich podszedł pod klatkę i zabrał pozostawioną przez starszego mężczyznę torbę, funkcjonariusze wkroczyli do akcji. Po chwili zatrzymali młodego mężczyznę, który na ich widok bezskutecznie usiłował uciec - wyjaśnił policjant.

Dwaj zatrzymani, to chłopcy w wieku zaledwie 15 i 16 lat! Mundurowi zwrócili pieniądze właścicielowi i wezwali na miejsce członka jego rodziny. Kilka dni później udało się zatrzymać trzeciego podejrzanego. - To 15-latek, który wspólnie i w porozumieniu z kolegami brał udział w oszustwie na 96-latku – przekazał policjant. Wszyscy zostali osadzeni w izbie dziecka. Odpowiedzą przed sądem dla nieletnich.

Sonda Jak oceniasz pracę policji w Warszawie? Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Nie mam zdania

Każdego roku TYSIĄCE KOBIET dają się nabrać matrymonialnym oszustom.

Jak ich rozpoznać? POSŁUCHAJ!