Warszawa: Utrudnienia w ruchu 27 września. Rolkarze, rocznica i Roztańczony PGE Narodowy

Spis treści
Warszawa. Utrudnienia w sobotę, 27 września 2025 r.
Sobota, 27 września, będzie dniem pełnym wydarzeń, które wpłyną na komunikację w stolicy. Uroczystości, imprezy i przejazdy spowodują utrudnienia, dlatego warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem i skorzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego.
Uroczystości rocznicowe Polskiego Państwa Podziemnego – zmiany w ruchu
W sobotę, 27 września, przypada 86. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości odbędą się przed pomnikami przy ulicy Chopina oraz u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej. W obu lokalizacjach obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się i postoju.
Ulica Matejki, na odcinku między Ambasadą Kanady a ulicą Wiejską, będzie zamknięta w godzinach 8:00-17:00.Tego samego dnia, w godzinach 11:00-17:00, odbędzie się zgromadzenie publiczne połączone z przemarszem. Uczestnicy przejdą następującą trasą:
- Kopernika 36/40
- Świętokrzyska
- Mazowiecka
- Królewska
- Plac Piłsudskiego
- Trębacka
- Krakowskie Przedmieście
- Plac Zamkowy
Policja może podjąć decyzję o zamknięciu wybranych ulic na trasie przemarszu.
Ostatni przejazd rolkarzy Nightskating Warszawa – trasa i utrudnienia
Fani rolek i wrotek mają ostatnią szansę w tym sezonie! W sobotę, 27 września, odbędzie się ostatni przejazd Nightskating Warszawa. Start o godzinie 20:30 spod pomnika Mikołaja Kopernika. Trasa liczy około 15 kilometrów i przebiegać będzie ulicami:
- Królewska
- Aleja Jana Pawła II
- Aleja Niepodległości
- Boboli
- Wołoska
- Racławicka
- Żwirki i Wigury
- Towarowa
- Okopowa
- Aleja „Solidarności”
- Marszałkowska
Policjanci będą czasowo wstrzymywać ruch na trasie przejazdu.
"Roztańczony PGE Narodowy" – jak dojechać i kto wystąpi?
Na PGE Narodowym odbędzie się kolejna odsłona imprezy "Roztańczony PGE Narodowy". Organizatorzy zachęcają do korzystania z metra linii M2.
- Przy PGE Narodowym zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.
- Dojazd zapewniają również autobusy i tramwaje.
W godzinach 17:00-20:00 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Policja może zamknąć inne ulice w okolicy stadionu. Po koncercie możliwe jest wyłączenie z ruchu mostu Poniatowskiego i fragmentu Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a.
Po zakończeniu imprezy "Roztańczony PGE Narodowy" Warszawski Transport Publiczny uruchomi dodatkowe kursy:
- autobusy linii 138 i 509,
- tramwaje linii 9 i 26,
- metro linii M2.
Kto wystąpi?
- Scena Rap/Pop: Tymek, Lanberry, Skolim, Big Cyc, Boney M, Modelki, Doda, Tede, Kalwi&REMI, Kombii, Michał Wiśniewski, Stachursky, Justyna Steczkowska, Pectus
- Scena Disco: Boys, Akcent, Piękni i Młodzi, Sławomir i Kajra, Łobuzy, MIG