Warszawa: Utrudnienia w ruchu 27 września. Rolkarze, rocznica i Roztańczony PGE Narodowy

Warszawa. Utrudnienia w sobotę, 27 września 2025 r.

Sobota, 27 września, będzie dniem pełnym wydarzeń, które wpłyną na komunikację w stolicy. Uroczystości, imprezy i przejazdy spowodują utrudnienia, dlatego warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem i skorzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego.

Uroczystości rocznicowe Polskiego Państwa Podziemnego – zmiany w ruchu

W sobotę, 27 września, przypada 86. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości odbędą się przed pomnikami przy ulicy Chopina oraz u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej. W obu lokalizacjach obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się i postoju.

Ulica Matejki, na odcinku między Ambasadą Kanady a ulicą Wiejską, będzie zamknięta w godzinach 8:00-17:00.Tego samego dnia, w godzinach 11:00-17:00, odbędzie się zgromadzenie publiczne połączone z przemarszem. Uczestnicy przejdą następującą trasą:

Kopernika 36/40

Świętokrzyska

Mazowiecka

Królewska

Plac Piłsudskiego

Trębacka

Krakowskie Przedmieście

Plac Zamkowy

Policja może podjąć decyzję o zamknięciu wybranych ulic na trasie przemarszu.

Ostatni przejazd rolkarzy Nightskating Warszawa – trasa i utrudnienia

Fani rolek i wrotek mają ostatnią szansę w tym sezonie! W sobotę, 27 września, odbędzie się ostatni przejazd Nightskating Warszawa. Start o godzinie 20:30 spod pomnika Mikołaja Kopernika. Trasa liczy około 15 kilometrów i przebiegać będzie ulicami:

Królewska

Aleja Jana Pawła II

Aleja Niepodległości

Boboli

Wołoska

Racławicka

Żwirki i Wigury

Towarowa

Okopowa

Aleja „Solidarności”

Marszałkowska

Policjanci będą czasowo wstrzymywać ruch na trasie przejazdu.

"Roztańczony PGE Narodowy" – jak dojechać i kto wystąpi?

Na PGE Narodowym odbędzie się kolejna odsłona imprezy "Roztańczony PGE Narodowy". Organizatorzy zachęcają do korzystania z metra linii M2.

Przy PGE Narodowym zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Dojazd zapewniają również autobusy i tramwaje.

W godzinach 17:00-20:00 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Policja może zamknąć inne ulice w okolicy stadionu. Po koncercie możliwe jest wyłączenie z ruchu mostu Poniatowskiego i fragmentu Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a.

Po zakończeniu imprezy "Roztańczony PGE Narodowy" Warszawski Transport Publiczny uruchomi dodatkowe kursy:

autobusy linii 138 i 509,

tramwaje linii 9 i 26,

metro linii M2.

Kto wystąpi?

Scena Rap/Pop: Tymek, Lanberry, Skolim, Big Cyc, Boney M, Modelki, Doda, Tede, Kalwi&REMI, Kombii, Michał Wiśniewski, Stachursky, Justyna Steczkowska, Pectus

Scena Disco: Boys, Akcent, Piękni i Młodzi, Sławomir i Kajra, Łobuzy, MIG