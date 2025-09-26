Warszawa: Utrudnienia w ruchu 27 września. Rolkarze, rocznica i Roztańczony PGE Narodowy

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-26 14:21

Warszawa szykuje się na intensywny weekend. W sobotę, 27 września, zaplanowano obchody rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego, ostatni przejazd rolkarzy Nightskating Warszawa oraz impreza "Roztańczony PGE Narodowy". Wydarzenia spowodują zmiany w organizacji ruchu. Sprawdź, które ulice będą zamknięte i jak najlepiej poruszać się po mieście.

Roztańczony Narodowy

Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS
Warszawa. Utrudnienia w sobotę, 27 września 2025 r.

Sobota, 27 września, będzie dniem pełnym wydarzeń, które wpłyną na komunikację w stolicy. Uroczystości, imprezy i przejazdy spowodują utrudnienia, dlatego warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem i skorzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego.

Uroczystości rocznicowe Polskiego Państwa Podziemnego – zmiany w ruchu

W sobotę, 27 września, przypada 86. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości odbędą się przed pomnikami przy ulicy Chopina oraz u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej. W obu lokalizacjach obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się i postoju.

Ulica Matejki, na odcinku między Ambasadą Kanady a ulicą Wiejską, będzie zamknięta w godzinach 8:00-17:00.Tego samego dnia, w godzinach 11:00-17:00, odbędzie się zgromadzenie publiczne połączone z przemarszem. Uczestnicy przejdą następującą trasą:

  • Kopernika 36/40
  • Świętokrzyska
  • Mazowiecka
  • Królewska
  • Plac Piłsudskiego
  • Trębacka
  • Krakowskie Przedmieście
  • Plac Zamkowy

Policja może podjąć decyzję o zamknięciu wybranych ulic na trasie przemarszu.

To oni wystąpili na Roztańczony PGE Narodowy. To było niesamowite show!

Ostatni przejazd rolkarzy Nightskating Warszawa – trasa i utrudnienia

Fani rolek i wrotek mają ostatnią szansę w tym sezonie! W sobotę, 27 września, odbędzie się ostatni przejazd Nightskating Warszawa. Start o godzinie 20:30 spod pomnika Mikołaja Kopernika. Trasa liczy około 15 kilometrów i przebiegać będzie ulicami:

  • Królewska
  • Aleja Jana Pawła II
  • Aleja Niepodległości
  • Boboli
  • Wołoska
  • Racławicka
  • Żwirki i Wigury
  • Towarowa
  • Okopowa
  • Aleja „Solidarności”
  • Marszałkowska

Policjanci będą czasowo wstrzymywać ruch na trasie przejazdu.

"Roztańczony PGE Narodowy" – jak dojechać i kto wystąpi?

Na PGE Narodowym odbędzie się kolejna odsłona imprezy "Roztańczony PGE Narodowy". Organizatorzy zachęcają do korzystania z metra linii M2.

  • Przy PGE Narodowym zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.
  • Dojazd zapewniają również autobusy i tramwaje.

W godzinach 17:00-20:00 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Policja może zamknąć inne ulice w okolicy stadionu. Po koncercie możliwe jest wyłączenie z ruchu mostu Poniatowskiego i fragmentu Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a.

Po zakończeniu imprezy "Roztańczony PGE Narodowy" Warszawski Transport Publiczny uruchomi dodatkowe kursy:

  • autobusy linii 138 i 509,
  • tramwaje linii 9 i 26,
  • metro linii M2.

Kto wystąpi? 

  • Scena Rap/Pop: Tymek, Lanberry, Skolim, Big Cyc, Boney M, Modelki, Doda, Tede, Kalwi&REMI, Kombii, Michał Wiśniewski, Stachursky, Justyna Steczkowska, Pectus
  • Scena Disco: Boys, Akcent, Piękni i Młodzi, Sławomir i Kajra, Łobuzy, MIG

