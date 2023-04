Warszawa. Metro wymienia zadaszenie przy stacji Świętokrzyska

Zmianami pochwalił się na swojej stronie internetowej stołeczny ratusz. To już druga niebieska, przeszklona tuba osłaniająca schody prowadzące do stacji Świętokrzyska linii M1, która zniknie z krajobrazu narożnika ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Trzy takie zadaszenia pojawiły się tutaj wraz z otwarciem w maju 2001 roku odcinka pierwszej linii metra. - Na przestrzeni ostatnich lat narożnik, jak i same ulice – Marszałkowska i Świętokrzyska – zmieniły się nie do poznania – chwalą się urzędnicy. Nowe zadaszenie będzie przeszklone. Tafle szkła będą zadrukowane naklejkami w kolorze żółtym. Skrajne szklane narożniki zostaną zaokrąglone. Przy okazji pracownicy wymienią oznakowanie. Będzie podobne do tego z II linii metra.

Prace potrwają aż do połowy czerwca. Do tego czasu pasażerowie będą mogli korzystać jedynie z wejść przy narożniku skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej ze Świętokrzyską (w parterze biurowca) oraz przy ul. Zielnej.