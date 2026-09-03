Warszawa wraca po dokładkę! Gastro Miasto znów rozstawi się na Placu Centralnym

Warszawska premiera Gastro Miasto odbyła się na przełomie lipca i sierpnia i najwyraźniej przypadła mieszkańcom stolicy do gustu. Plac Centralny przez cały weekend wypełniły stoliki, leżaki i przede wszystkim ludzie, którzy przychodzili „tylko coś zjeść”, a zostawali na znacznie dłużej. Teraz festiwal wraca z kolejną porcją jedzenia.

Od 4 do 6 września 2026 roku kilkudziesięciu wystawców ponownie wyjdzie ze swoich restauracji i zaprosi warszawiaków do wspólnego jedzenia pod gołym niebem. Będą zarówno dobrze znane koncepty, jak i nowe propozycje przygotowane specjalnie na wrześniowy weekend.

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Będzie ogień, dym i mięso z grilla

Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów wrześniowej edycji będzie stoisko Michała Kutera, szefa kuchni i właściciela poznańskiej restauracji A Nóż Widelec, rekomendowanej przez przewodnik Michelin.

Kuter przywiezie ze sobą ogromny grill opalany drewnem. Na ruszcie pojawi się m.in. chłopska kaszanka z pyrami z ogniska, ogórkiem kiszonym, musztardą, smażoną cebulą i chrupiącym boczkiem. Będzie też wolno pieczona karkówka BBQ z pikantnym sosem z wędzonej papryki i chilli oraz wędzona kiełbasa wieprzowo-wołowa z cheddarem i jalapeño. Kartę uzupełni żurek.

Jeśli więc ktoś we wrześniu tęskni już za letnim grillem, na Placu Centralnym znajdzie jego bardzo konkretną wersję.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Smash burger, stek i raclette. Tego nie zabraknie

Na Gastro Miasto ponownie pojawi się Kromka by Kolektyw Studio, tym razem z Marcinem Czubakiem, szefem kuchni znanym z programu „Top Chef”. Ich specjalnością będą smash burgery – cienkie placki wołowiny mocno przypieczone na rozgrzanej płycie.

Na mięso stawiają także Roger That Foods, specjalizujące się w burgerach i BBQ oraz daniach przygotowywanych we własnej wędzarni, oraz Meatologia, która poda 200-gramowy stek New York z sosem Hudson i frytkami z parmezanem.

Miłośnicy sera powinni zajrzeć do Flomaro, gdzie raclette będzie roztapiane bezpośrednio na rzemieślniczym pieczywie na zakwasie. W menu znajdą się m.in. porchetta, nduja, pancetta i szynka cotto.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Warszawa dla fanów owoców morza

Jeśli zamiast burgera ktoś woli owoce morza, również będzie miał z czego wybierać.

Lobster House przygotuje rollsy z homarem, ośmiornicą, krewetkami i przegrzebkami. Będą także zapiekane małże oraz ostrygi Rockefeller i Thermidor.

Czarnomorka postawi na ostrygi Fine de Claire, szaszłyki z krewetek, kalmary w panko, małże w sosie śmietankowym oraz kanapkę ze śledziem na litewskim chlebie. Z kolei Fiszka przywiezie smażone szproty z Bałtyku z frytkami i autorskimi sosami.

Koreański kurczak, bao i dużo azjatyckich smaków

Na placu nie zabraknie także azjatyckich akcentów. Solleim przygotuje Korean Fried Chicken w kilku wersjach – od pikantnej i sojowej po miodową, serową oraz z czarnym czosnkiem. Do tego będzie można dobrać kimchi i frytki.

My Asia zaproponuje bao z wolno pieczoną kaczką, majonezem yuzu i jalapeño, a także wersję z kurczakiem w panko i koreańskim sosem miodowo-czosnkowym. W menu znajdą się również warianty z krewetkami i boczniakiem teriyaki.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Włochy na Placu Centralnym

Będzie też sporo włoskich smaków. MIO Focacceria przygotuje focaccie m.in. z figami, kurkami, mortadelą i pistacjami.

Nawijamy postawi natomiast na makarony – jajeczne pappardelle w śmietankowo-koperkowym sosie z kurkami i chipsami z pietruszki, strozzapreti z chorizo, gorgonzolą, mascarpone i parmezanem oraz paccheri w pesto z prażonych pistacji, z burratą albo prosciutto crudo.

A na deser? Tiramisu, pączki i cynamonki

Na słodki finał warto zostawić sobie trochę miejsca. Cristina Catese wróci do Warszawy z jednym, konkretnym bohaterem – tiramisu. Całe jej stoisko zostanie poświęcone właśnie temu włoskiemu deserowi. A. Blikle przygotuje z kolei pączki z różą, śliwką oraz matchą i maliną. Będą także cynamonki – klasyczne, malinowe, wiśniowe i z kremem Lotus.

Na miejscu pojawią się również portugalskie pastéis de nata, nowojorskie ciastka Cookie Mood oraz zimne napoje od Barbara’s Matcha.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Nie tylko jedzenie

Gastro Miasto to jednak nie tylko gastronomia. Na Placu Centralnym pojawią się również Strefa Winnic Wine of Moldova, Strefa Rękodzieła SZLAKIEM RZEMIOSŁA oraz Strefa Dzieci z animacjami i warsztatami. Będą też miejsca, w których można po prostu usiąść, odpocząć i spędzić kilka godzin ze znajomymi.

– Gastro Miasto wywodzi się z Wrocławia i to tam przez lata dopracowaliśmy tę formułę. Warszawa była dla nas dużym pytaniem, bo stolica ma swój rytm i dużo konkurencji o czas ludzi. Po premierowym weekendzie wiemy, że to zadziałało. Plac Centralny okazał się dobrym miejscem na taki festiwal. Na najbliższej edycji będzie można spróbować restauracji, które były z nami ostatnio, oraz nowych konceptów przygotowanych specjalnie na wrzesień – mówi Maciej Koła, twórca Gastro Miasto.

Po udanym pierwszym warszawskim weekendzie Gastro Miasto wraca więc z kolejną porcją smaków. Tym razem będzie jeszcze więcej powodów, żeby zajrzeć na Plac Centralny. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Godziny otwarcia strefy gastronomicznej:

piątek: 16:00–23:00,

sobota: 12:00–23:00,

niedziela: 12:00–23:00.

Widzimy się przy stole!