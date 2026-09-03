Tajemnicze zniknięcie Katarzyny z Ursynowa. Miesiąc temu wyszła o świcie i nie wróciła do domu

Katarzyna Żbikowska ma 46 lat, około 170 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę.

Ma długie, ciemne włosy, piwne oczy, prosty nos oraz brodawkę po lewej stronie ust.

Policja prosi o kontakt pod numerem 47 72 30 600, a także osobiście przy ul. Janowskiego 7.

Katarzyna Żbikowska z Ursynowa zaginęła o świcie

Katarzyna Żbikowska wyszła z mieszkania na warszawskim Ursynowie 11 sierpnia 2026 roku między godz. 5 a 6 rano. To właśnie wtedy rodzina widziała ją po raz ostatni. Od tamtej pory kobieta nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Nie wiadomo, dokąd się udała i gdzie obecnie może przebywać. Policjanci prowadzą poszukiwania i sprawdzają informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu 46-latki. W dniu zaginięcia Katarzyna Żbikowska prawdopodobnie miała na sobie czarną sukienkę. Dla rodziny każdy kolejny dzień bez wiadomości oznacza ogromny stres i niepewność. Policja apeluje, by osoby, które mogły widzieć kobietę po 11 sierpnia, dokładnie przekazały wszystkie informacje.

Rysopis zaginionej Katarzyny Żbikowskiej

Mundurowi udostępnili szczegółowy wygląd zaginionej. Katarzyna Żbikowska jest kobietą szczupłą, mierzącą blisko 170 centymetrów wzrostu, o długich i ciemnych włosach. Znakiem szczególnym 46-latki jest wyraźna brodawka zlokalizowana po lewej stronie ust. Ponadto zaginiona ma prosty nos oraz oczy w piwnym kolorze. Policjanci apelują do każdej osoby, która mogła spotkać kobietę po 11 sierpnia, o przekazanie informacji, ponieważ nawet najdrobniejszy szczegół może okazać się kluczowy w ustaleniu jej aktualnego miejsca przebywania.

Policja z Ursynowa czeka na sygnały od mieszkańców

Funkcjonariusze zaznaczają, jak ważny jest czas i proszą, aby nie zwlekać z kontaktem w przypadku posiadania jakiejkolwiek wiedzy na temat zaginionej. Nawet z pozoru nieistotny szczegół może okazać się przełomowy dla prowadzonych poszukiwań. Wszelkie doniesienia można zgłaszać osobiście, stawiając się w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów, zlokalizowanym przy ulicy Janowskiego 7, lub dzwoniąc na numer 47 72 30 600. Informacje przyjmie również każda inna jednostka policji w kraju. Śledczy zachęcają również do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem: [email protected].

Każda osoba, która wie, gdzie może obecnie znajdować się Katarzyna Żbikowska, powinna bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

Potrzebujesz wsparcia? Nie zostawaj z tym sam.

Osoby zmagające się z trudnościami natury psychicznej mogą liczyć na darmową pomoc dostępną przez całą dobę. Specjalnie dla dorosłych uruchomiono Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222, a także linię 116 123 dedykowaną osobom w kryzysie emocjonalnym. Z kolei dla dzieci i młodzieży stworzono całodobowy telefon zaufania pod numerem 116 111.

Gdy sytuacja stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, niezbędny jest natychmiastowy kontakt z numerami alarmowymi 112 lub 999, ewentualnie udanie się na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy dysponujący opieką psychiatryczną.