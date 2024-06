Warszawa wybrała nowych Honorowych Obywateli. „Każdy z tych życiorysów zasługuje na książkę”

Edukacja w czasie PRL-u. Tak wyglądało nauczanie naszych rodziców. SKO i fartuszki to tylko początek

W czwartek (20 czerwca) jednym z pierwszych punktów obrad Rady Miasta było przyznanie honorowego obywatelstwa najbardziej zasłużonym. - To mi przypada zaszczyt prezentowania tej uchwały. Co roku przyznajemy najbardziej zasłużonym dla Warszawy, albo tak ważnym dla Warszawy postaciom, że chcielibyśmy je uhonorować – powiedziała przed głosowaniem przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska. Wymieniła pięć nazwisk: Barbarę Gancarczyk, Stefana Meissnera, Andrzeja Poczobutta, Zbigniewa Rylskiego i Annę Stupnicką-Bando. - Każdy z tych życiorysów zasługuje na książkę – dodała przewodnicząca. Wszyscy jednomyślnie przyjęli uchwałę wznosząc się ponad politycznymi podziałami. Kim są wyróżnieni?

Anna Stupnicka-Bando, to wybitna polska lekarka, weteranka powstania warszawskiego, oraz prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W powstaniu razem z innymi kobietami zorganizowała punkt medyczny. Poświęcała się bez reszty ratowaniu życia żołnierzy i cywilów. Po wojnie cały czas pracowała jako lekarka, a od 2014 r. aktywnie dziaął na rzecz upamiętnienia osób, które ratowały Żydów przed zagładą.

Barbara Gancarczyk, ps. Pająk” jest rodowitą warszawianką. Zdała maturę na tajnych kompletach, studiowała na tajnym wydziale Politechniki Warszawskiej. W powstaniu była sanitariuszką Batalionu „Wigry”. Walczyła m.in. na Starym Mieście. Po powstaniu trafiła do obozu jenieckiego, a potem na roboty przymusowe we Wrocławiu. Uciekła stamtąd i pieszo ruszyła do Warszawy. Po wojnie skończyła architekturę na PW. Całe swoje życie poświęciła na ratowanie pamięci o powstaniu. Wielokrotnie odznaczana za swoje dokonania wojenne i cywilne.

Polsko-białoruskiego dziennikarza i społecznika Andrzeja Poczobutta nie trzeba nikomu przedstawiać. Został wyróżniony za bohaterską postawę wobec represji, jakie stosuje wobec niego reżim Aleksandra Łukaszenki. W 2022 r. został skazany na 8 lat ciężkiego więzienia za kultywowanie pamięci żołnierzy Armii Krajowej oraz pisanie o zbrojnej napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Poczobutt jest korespondentem Gazety Wyborczej. O jego uwolnienie apelowała redakcje oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziennikarz przebywa obecnie w koszmarnych warunkach, bez dostępu do lekarstw i światła. Tuż po aresztowaniu był poddawany torturom. Dwa lata temu na miesiąc umieszczono go w celi śmierci. Na propozycję ułaskawienia odpowiedział: „Żadne ułaskawienia nie są mi potrzebne. Zwracać się czy prosić nie zamierzam. […] takie zachowanie byłoby niemoralne i niegodne pamięci bohaterów Armii Krajowej” – napisał w jednym z listów.

Stefan Meissner ps. „Krzysztof” to powstaniec warszawski. Działał w Armii Krajowej – w małym sabotażu, później w zgrupowaniu „Gurt”. W powstaniu walczył o hotel Astoria, Dworzec Główny. Brał udział w zdobyciu wieżowca PAST-y. Został ciężko ranny we wrześniu na ul. Złotej. Trafił do niewoli, a po wojnie skończył studia i zrobił karierę w kanadyjskim przemyśle. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Walecznych.

