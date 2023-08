Z Mazowsza na Ukrainę. Kolejne karetki trafiły do naszych sąsiadów

Warszawa. Mazowsze wysyła kolejne karetki na Ukrianę

Wsparcie dla potrzebujących pomocy sąsiadów nie maleje. Marszałek Adam Struzik przekazał kolejne dwie karetki, które teraz posłużą w ukraińskim pogotowiu. - Od początku konfliktu wysłaliśmy do Ukrainy już 19 takich karetek z czego 8 ze stolicy. Wszystkie są w pełni wyposażone. Teraz przekazujemy kolejne dwie – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Janina Ewa Orzełowska z zarządu województwa mazowieckiego. Do Brodów i Berdyczowa trafią busy marki Mercedes Sprinter. Jak wyjaśniła, normalnie trafiłyby do Ochotniczej Straży Pożarnej, jednak w tej sytuacji wesprą bardziej potrzebujących. - Karetki są w pełni sprawne, w środku są nosze i sprzęt do ratowania życia. Przekazujemy też defibrylator, respirator oraz kombinezony ochronne – dodaje.

Marszałek Adam Struzik zapewnił, że nasze województwo będzie wspierało Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne. - W Ukrainie nie ma ani jednego miasta, w którym jest bezpiecznie. Spadają bomby i rakiety. Niech te karetki wam służą – powiedział.

Radości z podarowanych ambulansów nie kryli przedstawiciele z Ukrainy. - Dziękujemy Wam za pomoc, nigdy tego nie zapomnimy. Po wojnie zapraszamy zespół Mazowsze do naszego miasta – powiedział radny Berdyczowa Wasyl Tołoczko.